ZDF-Programmänderung ab Woche 26/20

Mainz (ots) - Woche 26/20Mo., 22.6.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.20 Wetter19.25 Was nun, Herr Harbarth? (VPS 19.24/HD/UT) Fragen an den neuen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts von Peter Frey und Bettina Schausten Deutschland 202019.45 WISO spezial (VPS 19.25) Billigfleisch - was es uns wirklich kostet Bitte Korretur beachten: Moderation: Marcus Niehaves(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Di., 23.6.Bitte Programmänderung ab 4.30 Uhr beachten:4.30 WISO spezial (VPS 4.00) Billigfleisch - was es uns wirklich kostet Bitte Korretur beachten: Moderation: Marcus Niehaves4.55- hallo deutschland (HD/UT) 5.30 (von 17.10 Uhr) Deutschland 2020(Die Wiederholung "Leute heute" entfällt.)