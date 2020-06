ZDF-Programmänderung ab Woche 26/20

Mainz (ots) - Woche 26/20Mi., 24.6.Bitte geänderten Programmablauf ab 0.35 Uhr beachten:0.35 auslandsjournal - die doku: Tödliches Versagen (HD/UT) Großbritannien in der Corona-Krise Film von Diana Zimmermann Großbritannien 20201.20 ZDFzeit Der große Nestlé-Report2.05 auslandsjournal2.35 ZDFzoom Am Puls Deutschlands #wiemichCoronazermuerbt3.05 Frontal 213.50 auslandsjournal - die doku: Tödliches Versagen (HD/UT) Großbritannien in der Corona-Krise Film von Diana Zimmermann (von 0.35 Uhr) Großbritannien 20204.35 plan b: Lieferkonzepte mit Zukunft5.05- hallo deutschland 5.30("Tödliche Ermittlungen" wird auf Mi., 8.7.2020, 0.35 Uhr verschoben.) Woche 28/20Di., 7.7.Bitte Programmänderung ab 17.00 Uhr beachten:17.00 heute17.10 hallo deutschland17.40 Leute heute (VPS 17.45)18.00 ZDF SPORTextra (VPS 17.59/Fub/HD/AD/Dolby digital 5.1/UT) Bundesliga live Relegation, Hinspiel 2. Bundesliga - 3. LigaIn der Halbzeitpausegegen 19.00 heute 19.08 Wetter (VPS 19.20)(Weitere Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "SOKO Köln" um 18.00 Uhr entfällt.)Die Serie "Die Rosenheim-Cops" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:Di., 14.07. Der Fall der Felle Di., 21.07. Der Cocktailkönig von Rosenheim Di., 28.07. Mord mit Verspätung Di., 04.08. In die Falle gerastMi., 8.7.Bitte geänderten Programmablauf ab 0.35 Uhr beachten:0.35 Tödliche Ermittlungen (HD) Wie starb Staatsanwalt Alberto Nisman? Film von Justin Webster Spanien 2020 (Text und weitere Angaben s. Mi.,24.6.2020, 0.35 Uhr)2.05 ZDFzeit (VPS 1.20) Nelson Müllers großer Burger-Check2.50 auslandsjournal (VPS 2.05)3.20 ZDFzoom (VPS 2.35)3.50 ZDFzoom (VPS 3.05) Endstation Libyen - Europa schottet sich ab(Weiterer Ablauf ab 4.20 Uhr wie vorgesehen. "Dokumentation" um 0.35 Uhr und 3.35 Uhr streichen.) Woche 29/20Sa., 11.7.Bitte Programmänderung ab 17.00 Uhr beachten:17.00 heute Xpress17.05 Länderspiegel17.30 plan b: Kohlrabi statt Papaya (VPS 17.35)18.00 ZDF SPORTextra (Fub/HD/AD/Dolby digital 5.1/UT) Bundesliga live Relegation, Rückspiel 3. Liga - 2. BundesligaIn der Halbzeitpausegegen 19.00 heute 19.08 Wetter (VPS 19.20)Verlängerung und Elfmeterschießen möglich!!!(Weitere Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "SOKO Wien" um 18.00 Uhr entfällt.)Die Serie "Der Bergdoktor" um 19.25 Uhr verschiebt sich wir folgt:Sa., 18.07. Lebendig begraben (1) Sa., 25.07. Lebendig begraben (2) Sa., 01.08. Ein letztes Lied (1)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4625211OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell