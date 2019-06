ZDF-Programmänderung ab Woche 26/19

Mainz (ots) - Woche 26/19Sa., 22.6.Bitte Programmänderung ab 13.00 Uhr beachten:13.00 ZDF SPORTextra (HD/UT)Tennis: ATP-TurnierHalbfinaleÜbertragung aus Halle/WestfalenReporter: Aris DonzelliModeration: Norbert Lehmann14.45 heute Xpress (VPS 15.00)14.48 ZDF SPORTextra (VPS 13.00)Leichtathletik: Berlin fliegtZusammenfassung aus BerlinReporter: Peter Leissl, Marc WindgassenModeration: Norbert Königca. 15.55 UhrFechten: EMSäbel-Mannschaft, Finale MännerÜbertragung aus DüsseldorfReporter: Julius HilfenhausModeration: Yorck Polus16.45 ZDF SPORTextra (Fub/HD/AD/Dd5.1/UT)FIFA Frauen WM(TM)Deutschland B - Dritter Gruppe A/C/DAchtelfinaleÜbertragung aus dem Stade des Alpes in Grenoble/FrankreichReporter: Norbert GaleskeModeration: Sven Vossca. 17.00 heute XpressIn der Halbzeitpause:gegen 18.15 heute (VPS 19.00)18.27 Wetter (VPS 19.20)Verlängerung und Elfmeterschießen möglich19.45 Dr. Klein (VPS 19.25)20.30 ZDF SPORTextra (Fub/HD/AD/Dd5.1/UT)FIFA Frauen WM(TM)Norwegen - AustralienAchtelfinaleÜbertragung aus dem Stade de Nice in Nizza/FrankreichReporterin: Claudia NeumannModeration: Sven VossIn der Halbzeitpause:gegen 21.45 heute journal (VPS 22.45)Verlängerung und Elfmeterschießen möglichzu Sa., 22.6.23.00 das aktuelle sportstudio0.00 heute Xpress0.05 Filmnacht im ZDFAm wilden Fluss1.50 ZDF SPORTextra (Fub/HD/AD/Dd5.1/VPS 1.49)FIFA Frauen WM(TM)Deutschland B - Dritter Gruppe A/C/DAchtelfinale(von 16.45 Uhr)Reporter: Norbert Galeske3.25 Kramer gegen Kramer (VPS 1.50)5.05 citydreams (VPS 5.00)5.15- Dr. Klein6.00 (von 19.45 Uhr)Weitere Informationen zur FIFA Frauen WM(TM) im ZDFtextab Seite 200 sowie unter zdfsport.de und in der ZDF-App("Länderspiegel", "plan b: Forever young", "Der Samstagskrimi:Stralsund - Kein Weg zurück" und "Eine Affäre Undercover" entfallen.)Die Serie "SOKO Kitzbühel" um 18.05 Uhr verschiebt sich wie folgt:Sa., 29.06.2019 AlpenpiratenSa., 13.07.2019 Ein fast perfekter MordSa., 20.07.2019 Rückkehr ins ParadiesSa., 27.07.2019 Hinter der FassadeSa., 03.08.2019 Zu hoch hinausDie Reihe "Der Staatsanwalt" um 21.45 Uhr verschiebt sich wiefolgt:Sa., 29.06.2019 Tödlicher EhrgeizSa., 06.07.2019 Sport ist MordSa., 20.07.2019 Mord nach MitternachtSa., 27.07.2019 Der Schein trügtSa., 17.08.2019 Mord und LügenSo., 23.6.Bitte Programmänderung und Beginnezeitkorrekturen ab 20.15 Uhrbeachten:20.15 ZDF SPORTextraUEFA U21 EM 2019Deutschland - ÖsterreichGruppe B. . .23.20 Kommissar Beck (VPS 23.15)0.50 heute Xpress (VPS 0.45)0.55 Worauf vertraust Du (VPS 0.50)1.25 ZDF SPORTextra (VPS 1.20)UEFA U21 EM 2019Deutschland - ÖsterreichGruppe B(von 20.15 Uhr). . .zu So., 23.6.3.00 Terra X (VPS 2.55)Superhelden: Beowulf3.45 Terra X (VPS 3.40)Die Hannibal-Expedition4.30 planet e.: Risiko Umwelthormone - Wenn der Körperaustickt (VPS 4.25)5.00- ZDF.reportage5.30 Rennstrecke Autobahn("citydreams" entfällt.)Di., 25.6.Bitte Programmänderung ab 17.00 Uhr beachten:17.00 heute17.10 hallo deutschland17.30 ZDF SPORTextra (Fub/HD/AD/Dd5.1/UT)FIFA Frauen WM(TM)Italien - Dritter Gruppe A/B/FAchtelfinaleÜbertragung aus dem Stade de la Mosson inMontpellier/FrankreichReporter: Béla RéthyModeration: Sven VossIn der Halbzeitpause:gegen 18.45 heute (VPS 19.00)18.57 Wetter (VPS 19.20)Verlängerung und Elfmeterschießen möglich19.55 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)20.40 ZDF SPORTextra (Fub/HD/AD/Dd5.1/UT)FIFA Frauen WM(TM)Erster Gruppe E - Zweiter Gruppe DAchtelfinaleÜbertragung aus dem Roazhon Park in Rennes/FrankreichReporter: Norbert GaleskeModeration: Sven VossIn der Halbzeitpause:gegen 21.45 heute journalVerlängerung und Elfmeterschießen möglich23.00 Markus Lanz (VPS 22.45)0.15 heute+ (VPS 0.00)0.30 Neu im Kino (VPS 0.15)0.35 Miami Vice (VPS 0.20)2.35 Der Adler - Die Spur des Verbrechens (VPS 2.20)4.15 Masters of Sex (VPS 4.00)zu Di., 25.6.5.10- hallo Deutschland (VPS 4.55)5.30 von 17.10 Uhr)Weitere Informationen zur FIFA Frauen WM(TM) im ZDFtextab Seite 200 sowie unter zdfsport.de und in der ZDF-App("Leute heute", "ZDFzeit: Achtung, Kundenfalle!","Frontal 21" und37°: Wo ist meine Familie" entfallen.)Die Serie "SOKO Köln" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:Di., 02.07.2019 Von fremder HandDi., 09.07.2019 FahrerfluchtDi., 16.07.2019 AbikriegeDi., 23.07.2019 Fünf SekundenDi., 06.08.2019 Der Tod der Maureen O'BrienMi., 26.6.Bitte Änderung beachten:1.30 Dokumentation(Die Wiederholung "ZDFzeit: Achtung, Kundenfalle!" entfällt.)_____________________________________3.15 Dokumentation(Die Wiederholung "Frontal 21" entfällt.)_____________________________________Bitte Änderung beachten:4.45 Dokumentation(Die Wiederholung "plan b: Forever young" entfällt.)Woche 27/19Di., 2.7.0.15 Neu im KinoBitte Ergänzung beachten:"Tel Aviv on Fire" von Sameh ZoabiPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell