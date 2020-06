ZDF-Programmänderung ab Woche 25/20

Mainz (ots) - Woche 25/20Mi., 17.6.0.45 Wurzeln der Gewalt - Rechter Terror in Deutschland Bitte streichen: Untertitel(Bitte auch für die Wiederholung um 4.00 Uhr beachten.)Woche 26/20So., 21.6.18.25 Terra Xpress Bitte Ergänzung des Folgentitels beachten: Retter in Not und schlaflos am Gleis(Bitte die Ergänzung auch für die Wiederholung um 4.20 Uhr beachten.)Woche 27/20So., 28.6.18.25 Terra Xpress Bitte Ergänzung des Folgentitels beachten: Schüsse im Wald und Wut am Straßenrand(Bitte die Ergänzung auch für die Wiederholung um 4.20 Uhr beachten.)Mi., 1.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoom (HD/UT) Bauern auf den Barrikaden Wie Landwirte um faire Preise kämpfen Film von Renate Werner Kamera: Patrick Brandt, Philip Bienmüller, Rene Munder, Andreas Altvater Deutschland 2020-------------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:4.45 ZDFzoom (HD/UT) Bauern auf den Barrikaden Wie Landwirte um faire Preise kämpfen Film von Renate Werner (von 22.45 Uhr) Kamera: Patrick Brandt, Philip Bienmüller, Rene Munder, Andreas Altvater Deutschland 2020Woche 29/20So., 12.7.23.45 ZDF-History Bitte streichen: Untertitel(Bitte auch für die Wiederholung um 3.35 Uhr beachten.)Mo., 13.7.5.30 * ZDF-Morgenmagazin Moderation: Bitte Änderung beachten: 5.30 - 7.00 Mirjam MeinhardtBitte streichen: Charlotte Potts(Änderung bitte auch für Di., 14.7. bis Fr., 17.7.2020 beachten.)Woche 30/20So., 19.7.23.45 ZDF-History Bitte streichen: Untertitel(Bitte auf für die Wiederholung um 3.35 Uhr beachten.)Di., 21.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:23.00 37° (HD/UT) Jagdfieber Die neue Lust an der Pirsch Film von Jens Niehuss Deutschland 2020Mi., 22.7.1.05 Dokumentation Bitte streichen: Untertitel(Bitte auch für die Wiederholung um 3.50 Uhr beachten.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4626701OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell