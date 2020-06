ZDF-Programmänderung ab Woche 24/20

Mainz (ots) - Woche 24/20Do., 11.6.Bitte Programmänderung ab 2.25 Uhr beachten:2.25 Die Neue Zeit (VPS 2.24/HD/AD/UT) 1. Nach dem Krieg Sechsteilige "Bauhaus"-SerieWalter Gropius August Diehl Dörte Helm Anna Maria Mühe Stine Branderup Trine Dyrholm Gunta Stölzl Valerie Pachner Marcel Breuer Ludwig Trepte Johannes Itten Sven Schelker Johannes I. Auerbach Alexander Finkenwirth Baronesse von Freytag-Loringhoven Corinna Kirchhoff Alma Mahler Birgit Minichmayr Max Greil Sebastian Blomberg und andereSchnitt: Barbara Gies, Jens Klüber Musik: Christoph M. Kaiser, Julian Maas Kamera: Jens Harant Buch: Lars Kraume, Judith Angerbauer, Lena Kiessler Regie: Lars Kraume Gemeinschaftsproduktion von ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE, Constantin Television & Nadcon Film (Erstsendung 15.9.2019) Deutschland 20193.10 Die Neue Zeit (VPS 3.09/HD/AD/UT) 2. Der Prinz von Theben Sechsteilige "Bauhaus"-SerieWalter Gropius August Diehl Dörte Helm Anna Maria Mühe Stine Branderup Trine Dyrholm Gunta Stölzl Valerie Pachner Marcel Breuer Ludwig Trepte Johannes Itten Sven Schelker Johannes I. Auerbach Alexander Finkenwirth Baronesse von Freytag-Loringhoven Corinna Kirchoff Alma Mahler Birgit Minichmayr Max Greil Sebastian Blomberg und andereSchnitt: Barbara Gies, Jens Klüber Musik: Christoph M. Kaiser, Julian Maas Kamera: Jens Harant Buch: Lars Kraume, Judith Angerbauer, Lena Kiessler Regie: Lars Kraume Gemeinschaftsproduktion von ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE, Constantin Television & Nadcon Film (Erstsendung 15.9.2019) Deutschland 2019zu Do., 11.6.3.55 Die Neue Zeit (VPS 3.54/HD/AD/UT) 3. Die Märzgefallenen Sechsteilige "Bauhaus"-SerieWalter Gropius August Diehl Dörte Helm Anna Maria Mühe Stine Branderup Trine Dyrholm Gunta Stölzl Valerie Pachner Marcel Breuer Ludwig Trepte Johannes Itten Sven Schelker Johannes I. Auerbach Alexander Finkenwirth Baronesse von Freytag-Loringhoven Corinna Kirchoff Alma Mahler Birgit Minichmayr Max Greil Sebastian Blomberg und andereSchnitt: Barbara Gies, Jens Klüber Musik: Christoph M. Kaiser, Julian Maas Kamera: Jens Harant Buch: Lars Kraume, Judith Angerbauer, Lena Kiessler Regie: Lars Kraume Gemeinschaftsproduktion von ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE, Constantin Television & Nadcon Film (Erstsendung 16.9.2019) Deutschland 2019(Weiterer Ablauf ab 4.40 Uhr wie vorgesehen.Die Wiederholungen "Notruf Hafenkante: Knock out", "SOKO Stuttgart" und "Die Rosenheim-Cops" entfallen.)Fr., 12.6.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur ab 2.15 Uhr beachten:2.10 Die Neue Zeit (VPS 2.09/HD/AD/UT) 4. Die Frauenklasse Sechsteilige "Bauhaus"-SerieWalter Gropius August Diehl Dörte Helm Anna Maria Mühe Stine Branderup Trine Dyrholm Gunta Stölzl Valerie Pachner Marcel Breuer Ludwig Trepte Johannes Itten Sven Schelker Johannes I. Auerbach Alexander Finkenwirth Baronesse von Freytag-Loringhoven Corinna Kirchoff Lyonel Feininger Ernst Stötzner Martin Joseph Bundschuh und andereSchnitt: Barbara Gies, Jens Klüber Musik: Christoph M. Kaiser, Julian Maas Kamera: Jens Harant Buch: Lars Kraume, Judith Angerbauer, Lena Kiessler Regie: Lars Kraume Gemeinschaftsproduktion von ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE, Constantin Television & Nadcon Film (Erstsendung 16.9.2019) Deutschland 2019zu Fr., 12.6.2.55 Die Neue Zeit (VPS 2.54/HD/AD/UT) 5. Das Ehrengericht Sechsteilige "Bauhaus"-SerieWalter Gropius August Diehl Dörte Helm Anna Maria Mühe Stine Branderup Trine Dyrholm Gunta Stölzl Valerie Pachner Marcel Breuer Ludwig Trepte Johannes Itten Sven Schelker Johannes I. Auerbach Alexander Finkenwirth Baronesse von Freytag-Loringhoven Corinna Kirchoff Alma Mahler Birgit Minichmayr Max Greil Sebastian Blomberg und andereSchnitt: Barbara Gies, Jens Klüber Musik: Christoph M. Kaiser, Julian Maas Kamera: Jens Harant Buch: Lars Kraume, Judith Angerbauer, Lena Kiessler Regie: Lars Kraume Gemeinschaftsproduktion von ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE, Constantin Television & Nadcon Film (Erstsendung 17.9.2019) Deutschland 20193.40 Die Neue Zeit (HD/AD/UT) 6. Das Ende in Weimar Sechsteilige "Bauhaus"-SerieWalter Gropius August Diehl Dörte Helm Anna Maria Mühe Stine Branderup Trine Dyrholm Gunta Stölzl Valerie Pachner Marcel Breuer Ludwig Trepte Johannes Itten Sven Schelker Johannes I. Auerbach Alexander Finkenwirth Baronesse von Freytag-Loringhoven Corinna Kirchoff Max Greil Sebastian Blomberg und andereSchnitt: Barbara Gies, Jens Klüber Musik: Christoph M. Kaiser, Julian Maas Kamera: Jens Harant Buch: Lars Kraume, Judith Angerbauer, Lena Kiessler Regie: Lars Kraume Gemeinschaftsproduktion von ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE, Constantin Television & Nadcon Film (Erstsendung 17.9.2019) Deutschland 20194.25 Filmgorillas (HD) Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silke und Daniel Schröckert (vom Vortag) Deutschland 20204.35 Deutschland von oben (VPS 4.40)(Weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholungen "SOKO Leipzig", "Der Staatsanwalt" und "Die Rosenheim-Cops" entfallen.) Woche 25/20Do., 18.6.Bitte Programmänderung ab 2.25 Uhr beachten:2.25 Winterherz - Tod in einer kalten Nacht (VPS 2.24/HD/AD/UT)Mike Gattner Anton Spieker Sylvie Vollert Laura de Boer Maxim Vollert Franz Pätzold Renata Gattner Ulrike Kriener Peter Gattner Bernhard Schütz Finn Gattner Jeremias Meyer Valerie Amanda da Gloria Kalli David Zimmerschied Bernhard Vollert Michael Lerchenberg Ruth Vollert Mona Seefried und andereSchnitt: Mona Bräuer Musik: Manu Kurz Kamera: Helmut Pirnat Buch: Susanne Schneider Regie: Johannes Fabrick (Erstsendung 2.12.2019) Deutschland 2019(Weiterer Ablauf ab 3.55 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholungen "SOKO Stuttgart" und "SOKO Wismar" entfallen.Woche 28/20Sa., 4.7.18.05 SOKO Wien Bitte Ergänzung beachten: AudiodeskriptionSo., 5.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:17.55 ZDF.reportage (HD/UT) Freiheit mit Vorzelt Camping trotz Corona Film von Sören Folkens Deutschland 2020---------------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Freiheit mit Vorzelt Camping trotz Corona Film von Sören Folkens (von 17.55 Uhr) Deutschland 2020Woche 29/20Sa., 11.7.18.05 SOKO Wien Bitte Ergänzung beachten: AudiodeskriptionSo., 12.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:17.55 ZDF.reportage (HD/UT) Ferien im Garten Parzelle statt Malle Film von Bernd Reufels Deutschland 2020----------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Ferien im Garten Parzelle statt Malle Film von Bernd Reufels (von 17.55 Uhr) Deutschland 2020Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4617199OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell