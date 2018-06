ZDF-Programmänderung ab Woche 24/18

Mainz (ots) - Woche 24/18Di., 12.6.Bitte Änderung beachten:20.15 ZDFzeit (HD/UT)Kim, Trump und die BombeNordkoreas riskanter MachtpokerFilm von Stefan EblingDeutschland 2018("ZDFzeit: Deichmann, Reno & Co." wird auf einen späterenZeitpunkt verschoben.)Woche 25/18So., 17.6.Bitte Änderung beachten:9.30 Evangelischer Gottesdienst (HD/UT)Wir haben hier keine bleibende StadtAus der Evangelischen Emmausgemeinde in Moskaumit Pfarrerin Aljona HofmannDeutschland/Russland 2018("Evangelischer Gottesdienst: Weckruf zur Freiheit" entfällt.)Mi., 20.6.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.15 auslandsjournal spezial (HD)Machtprobe am Bosporus - Die Türkei vor der Wahlmit Antje PieperTürkei 2018---------------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:2.15 auslandsjournal spezial (HD)Machtprobe am Bosporus - Die Türkei vor der Wahlmit Antje Pieper(von 22.15 Uhr)Türkei 2018Woche 26/18Di., 26.6.0.15 Neu im KinoBitte Ergänzung beachten:"Die Wunderübung" von Michael KreihslWoche 28/18Di., 10.7.1.10 Neu im KinoBitte Ergänzung beachten:"Die Farbe des Horizonts" von Baltasar KormákurWoche 29/18Do., 19.7.Bitte Korrektur beachten:22.15 InselträumeDie Kykladen - die Schönen des Südens. . .Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell