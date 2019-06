ZDF-Programmänderung ab Woche 23/19

Mainz (ots) - Woche 23/19Mi., 5.6.Bitte Änderung der Unterzeile beachten22.45 ZDFzoomDas Ende der Volksparteien?Film von Frank Diederichs und Jürgen OhlsBitte streichen: Uli Brödermann, Halim Hosny und Andrea Schreiber(Änderung bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)Fr. 7.6.Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung ab 23.00 Uhrbeachten:23.00 heute-show23.30 aspekte (VPS 23.45)0.15 heute+ (VPS 0.30)0.30 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann (VPS 0.45)1.15 Starsky & Hutch (VPS 1.30)Am Rande des Wahnsinns (2)2.05 Starsky & Hutch (VPS 2.20)Vermisst: Der Hauptzeuge2.55 SOKO Wien (VPS 3.10)3.40 SOKO Stuttgart (VPS 3.55)4.25 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.40)5.10 hallo deutschland (HD) -5.35 (von 17.10 Uhr)Deutschland 2019Weitere Informationen zur FIFA Frauen WM(TM) im ZDFtextab Seite 200 sowie unter zdfsport.de und in der ZDF-App("citydreams" entfällt.) Woche 24/19Sa., 8.6.Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung ab 1.10 Uhrbeachten:1.10 heute-show1.40 Giganten am Himmel (VPS 1.55)3.25 U-Boat (VPS 3.40)4.55 Menschen - das Magazin (HD/UT)Ungewöhnliche Jobs(von 12.05 Uhr)Moderation: Sandra OlbrichDeutschland 20195.05 Länderspiegel (VPS 5.10) -5.35So., 9.6.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:5.35 zdf.formstark (VPS 5.40)(Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.)Mo., 10.6.18.15 Mein härtester WegBitte Ergänzung beachten: AudiodeskriptionMi., 12.6.22.15 auslandsjournalBitte Änderung beachten:Moderation: Matthias FornoffBitte streichen: Antje Pieper(Änderung bitte auch für die Wiederholung um 3.05 Uhr beachten.)--------------------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoom (HD/UT)Das Drama um die SozialwohnungenFilm von Renate WernerKamera: Dieter StürmerDeutschland 2019-----------------------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:3.35 ZDFzoom (HD/UT)Das Drama um die SozialwohnungenFilm von Renate Werner(von 22.45 Uhr)Kamera: Dieter StürmerDeutschland 2019Woche 26/19So., 23.6.20.15 ZDF SPORTextraUEFA U21 EM 2019 Österreich - DeutschlandGruppe B . . . Bitte Ergänzung beachten:Experte: Maximilian ArnoldWoche 27/19Mo., 1.7.22.15 Montagskino im ZDFDas letzte OpferBitte Ergänzung beachten: Audiodeskription(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung am Di., 2.7.2019, 0.20Uhr beachten.)Woche 28/19So., 7.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:19.10 Berlin direkt - Sommerinterview (HD/UT)Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende,im Gespräch mit Theo KollMo., 8.7.22.15 Montagskino im ZDFMord auf La GomeraBitte Ergänzung beachten: AudiodeskriptionWoche 29/19So., 14.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:19.10 Berlin direkt - Sommerinterview (HD/UT)Markus Söder, CSU-Vorsitzender,im Gespräch mit Shakuntala BanerjeeMo., 15.7.22.15 Montagskino im ZDFSchatz, nimm du sie!Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung am Di., 16.7.2019, 1.25Uhr beachten.) Di., 16.7.22.15 Die AnstaltBitte Ergänzung beachten: UntertitelMi., 17.7.22.15 auslandsjournalBitte Änderung beachten:Moderation: Matthias FornoffBitte streichen: Antje Pieper(Änderung bitte auch für die Wiederholung um 2.15 Uhr beachten.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell