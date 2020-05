ZDF-Programmänderung ab Woche 22/20

Mainz (ots) - Woche 22/20Do., 28.5.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 23.15 Uhr beachten:23.15 Markus Lanz0.40 heute+ (VPS 0.30)0.55 Neu (VPS 0.44) Filmgorillas1.05 Heldt (VPS 0.45)1.50 Notruf Hafenkante (VPS 1.30) (von 19.25 Uhr)2.35 Notruf Hafenkante (VPS 2.15) (von 10.30 Uhr)3.20 SOKO Stuttgart (VPS 3.00)4.05 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.30)4.50 Leute heute (VPS 4.45)5.05- hallo deutschland (VPS 5.15) 5.30Woche 23/20So., 31.5.18.25 Terra Xpress (VPS 18.30) Bitte Änderung des Folgentitels beachten: Beste Freunde und Heimweh nach DeutschlandBitte streichen: Heimweh, und wer klaut schon Hamster?(Änderung bitte auch für die Wiederholung um 4.25 Uhr beachten.)--------------------Bitte Ergänzung der Dachzeile beachten:19.10 Berlin direkt Auf Eis - Die CDU, der Machtkampf und die KriseWoche 24/20Sa., 6.6.5.35 Die Jungs-WG: Elternfrei in Barcelona Bitte streichen: UntertitelSo., 7.6.9.03 sonntags Bitte Ergänzung beachten: Menschen und ihre Suche nach dem Glück---------------------9.30 Evangelischer Gottesdienst Bitte Ergänzungen beachten: Unbegreiflich nah Aus der Saalkirche in Ingelheim am RheinMo., 8.6.23.50 heute+ Bitte Änderung beachten: Moderation: Hanna ZimmermannBitte streichen: Daniel Bröckerhoff(Änderung bitte auch für Di., 9.6., 0.55 Uhr und Mi., 10.6.2020, 0.55 Uhr beachten.)Di., 9.6.Bitte geänderten Programmablauf beachten:20.15 Inga Lindström: Verliebt in meinen Chef (VPS 20.14)21.45 heute journal22.15 Rosamunde Pilcher: Schutzengel (VPS 21.44)(Weiterer Ablauf ab 23.45 Uhr wie vorgesehen.)Woche 25/20Mi., 17.6.0.30 heute+ Bitte Änderung beachten: Moderation: Daniel BröckerhoffBitte streichen: Hanna Zimmermann(Änderung bitte auch für Do., 18.6., 0.30 Uhr und Fr., 19.6.2020. 23.55 Uhr beachten.)Woche 28/20So., 5.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.25 Terra Xpress (HD/UT) Hai-Alarm und die Ganoven-Jäger Moderation: Lena Ganschow Deutschland 2020("Terra Xpress: Achtung, Diebe!" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4608837OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell