ZDF-Programmänderung ab Woche 22/20

Woche 22/20Mo., 25.5.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.22 Wetter (VPS 19.20)19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Ende des Krisenmodus? - Streit um Lockerungen Moderation: Antje Pieper19.40 WISO (VPS 19.25)(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Di., 26.5.Bitte Programmänderung beachten:5.05 hallo deutschland (HD/UT) 5.30 (von 17.15 Uhr) Deutschland 2020(Die Wiederholung "drehscheibe" entfällt.)Woche 23/20Mo., 1.6.Bitte neuen Ausdruck beachten:19.15 Polen und die Pandemie (HD/UT) Kreativ in der Krise Film von Natalie Steger Kamera: Tomasz Deblessem, Krzystof Kadlubowski Polen 2020Bitte streichen: Dokumentation______________________Bitte neuen Ausdruck beachten:19.30 Urlaub vor der Haustür (HD/UT) Mikroabenteuer in der Natur Film von Stefanie Hübner Kamera: Jonny Müller-Goldenstedt, Florian Lengert Deutschland 2020Bitte streichen: Dokumentation___________________zu Mo., 1.6.Bitte neuen Ausdruck beachten:4.30 Urlaub vor der Haustür (HD/UT) Mikroabenteuer in der Natur Film von Stefanie Hübner (von 19.30 Uhr) Kamera: Jonny Müller-Goldenstedt, Florian Lengert Deutschland 2020Bitte streichen: Dokumentation__________________Bitte neuen Ausdruck beachten:5.15- Polen und die Pandemie (HD/UT) 5.30 Kreativ in der Krise Film von Natalie Steger (von 19.15 Uhr) Kamera: Tomasz Deblessem, Krzystof Kadlubowski Polen 2020Bitte streichen: DokumentationWoche 24/20Sa., 6.6.23.00 das aktuelle sportstudio Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Sven VossWoche 25/20Sa., 13.6.23.00 das aktuelle sportstudio Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Dunja HayaliWoche 26/20Sa., 20.6.23.00 das aktuelle sportstudio Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Katrin Müller-HohensteinWoche 27/20Sa., 27.6.23.00 das aktuelle sportstudio Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Jochen Breyer