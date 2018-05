ZDF-Programmänderung ab Woche 21/18

Mainz (ots) - Woche 21/18Mi., 23.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoom (HD/UT)Steigende Miete und SpitzenrenditeWer bändigt die Immobiliengiganten?Film von Detlef SchwarzerKamera: Jens GrumpeltDeutschland 2018__________________________Bitte neuen Ausdruck beachten:3.00 ZDFzoom (HD/UT)Steigende Miete und SpitzenrenditeWer bändigt die Immobiliengiganten?Film von Detlef Schwarzer(von 22.45 Uhr)Kamera: Jens GrumpeltDeutschland 2018Woche 22/18Mo., 28.5.21.45 heute journalBitte Änderung beachten:Moderation: Claus KleberBitte streichen: Marietta Slomka(Änderung bitte auch am Di. 29.5.2018, 21.45 Uhr beachten.)Woche 23/18So., 3.6.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:7.20 Bibi Blocksberg (VPS 7.15)7.45 Bibi und Tina (VPS 7.40)(Weiterer Ablauf ab 8.10 Uhr wie vorgesehen.)Bitte diese Beginnzeitkorrekturen auch für die Sonntage 10.6.,17.6., und 24.6. beachten. zu So. 3.6.5.00 ZDF.reportage -5.30 Alles koscher? Bitte korrekteSchreibweise beachten: Film von Joanna Michna und Candan Six-SasmazBitte streichen: SixmasWoche 25/18So., 17.6.20.00 ZDF WM liveBrasilien - SchweizVorrunde Gruppe EIn der Halbzeitpause:gegen 20.45 heute journal (HD/UT)Moderation: Marietta SlomkaBitte streichen: Claus KleberMo., 18.6.21.45 heute journalBitte Änderung beachten:Moderation: Marietta SlomkaBitte streichen: Claus KleberWoche 26/18Sa., 23.6.Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller und Ergänzungen in derStabliste beachten:19.25 Die BergretterAbgeschnitten (1)Toni Stössl Martin KlempnowBitte streichen: StösselKamera: Tobias Platow, Alex Traumann, Andreas TamsPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell