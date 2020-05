ZDF-Programmänderung ab Woche 19/20

Mainz (ots) - Woche 19/20Fr., 8.5.11.30 ZDF spezial Bitte Ergänzung beachten: AudiodeskriptionWoche 20/20So., 10.5.Bitte geänderten Programmablauf beachten:17.00 heute17.09 Aktion Mensch Gewinner (VPS 19.28)17.10 ZDF SPORTreportage18.00 ZDF.reportage Die Abschlepper18.30 Terra Xpress19.00 heute19.10 Berlin direkt19.30 Terra X Welten-Saga(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Fr., 15.5.4.00 Leute heute Bitte Ergänzung beachten: (VPS 3.59)Woche 21/20Fr., 22.5.4.00- Bibi & Tina - Der Film 5.35 Bitte Ergänzung beachten: (VPS 3.59)Woche 22/20So., 24.5.Bitte nochmalige Beginnzeitkorrekturen beachten:6.50 Wickie und die starken Männer Der weltbeste Krieger7.05 Wickie und die starken Männer Eingeseift7.15 Bibi Blocksberg(Weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen.) ______________________9.30 Evangelischer Gottesdienst Bitte Ergänzungen beachten: Du bist nicht allein! Aus der Johanneskirche in Eltville-ErbachDi., 26.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:20.15 ZDFzeit (HD/UT) Corona-Land von oben Natur und Mensch im Lockdown Film von Francesca D'Amicis und Silke Gondolf Kamera: André Götzmann, Jonas Sichert Deutschland 2020Mi., 27.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:1.30 ZDFzeit (HD/UT) Corona-Land von oben Natur und Mensch im Lockdown Film von Francesca D'Amicis und Silke Gondolf (vom Vortag) Kamera: André Götzmann, Jonas Sichert Deutschland 2020Woche 23/20So., 31.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Robben, Schnaps und keine Gäste Helgoland in der Krise Film von Torsten Mehltretter Deutschland 2020 ___________________Bitte neuen Ausdruck beachten:5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Robben, Schnaps und keine Gäste Helgoland in der Krise Film von Torsten Mehltretter (von 18.00 Uhr) Deutschland 2020Do., 4.6.Bitte neuen Ausdruck beachten:4.40 zdf.formstark (HD) Deutschland 2020Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4587746OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell