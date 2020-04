ZDF-Programmänderung ab Woche 18/20

Mainz (ots) - Woche 18/20Mi., 29.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.15 auslandsjournal spezial: Corona global (HD/UT) Moderation: Antje Pieper Deutschland 2020-----------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:2.15 auslandsjournal spezial: Corona global (HD/UT) (von 22.15 Uhr) Moderation: Antje Pieper Deutschland 2020------------------------------Fr. 1.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:19.15 Helden der Hauptstadt (HD/UT) Berlin zwischen Lockdown und Lockerung Film von Carsten Behrendt Deutschland 2020("Dokumentation" streichen.)------------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:5.20 Helden der Hauptstadt (HD/UT) Berlin zwischen Lockdown und Lockerung Film von Carsten Behrendt (von 19.15 Uhr) Deutschland 2020("Dokumentation" streichen.)Woche 21/20So., 17.5.Bitte nochmalig neuen Ausdruck beachten:18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Letzte Rettung Pfandleihhaus Film von Clemens Riha Deutschland 2020("ZDF.reportage: Letzter Ausweg Pfandleihhaus" entfällt.)--------------------------------------zu. So., 17.5.Bitte nochmalig neuen Ausdruck beachten:5.00 ZDF.reportage (VPS HD/UT) Letzte Rettung Pfandleihhaus Film von Clemens Riha (von 18.00 Uhr) Deutschland 2020("ZDF.reportage: Letzter Ausweg Pfandleihhaus" entfällt.)Woche 22/20Sa., 23.5.Bitte nochmalig neuen Ausdruck beachten:17.35 plan b: Schöne Arbeit (HD/UT) Ideen für zufriedene Mitarbeiter Film von Saskia Heim Deutschland 2020("plan b: Frischer Wind für grünen Strom" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.)So., 24.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.00 ZDF.reportage Airlines am Boden Luftfahrt in der Corona-Krise Deutschland 2020Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4582353OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell