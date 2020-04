ZDF-Programmänderung ab Woche 18/20

Mainz (ots) - Woche 18/20So., 26.4.Bitte geänderten Programmablauf beachten:17.00 heute17.09 Aktion Mensch Gewinner (VPS 19.28)17.10 ZDF SPORTreportage18.00 ZDF.reportage Neustart mit Maske18.30 Terra Xpress19.00 heute19.10 Berlin direkt19.30 Terra X Rätselhafte Phänomene(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Mo., 27.4.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.15 Uhr beachten:0.15 heute+0.30 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 0.29) Deutschland 20200.35 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.30) Tore tanzt2.20 neoriginal (VPS 2.14) Die Brücke II - Transit in den Tod (5)4.10 Bares für Rares (VPS 4.00)5.00- hallo deutschland (VPS 4.55) 5.30Di., 28.4.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.00 Uhr beachten:0.00 heute+0.15 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 0.14) Deutschland 20200.20 Fifty Shades of Grey: Gefährliche Liebe (VPS 0.15)2.20 The Fall - Tod in Belfast (5) (VPS 2.14)3.50 Father Brown (VPS 3.55)4.35 Deutschland von oben (VPS 4.40)4.45 Leute heute4.55- hallo deutschland 5.30Mi., 29.4.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.30 Uhr beachten:0.30 heute+0.45 Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht! (VPS 0.44) Deutschland 20200.50 Achtung, Essen! (VPS 0.45)1.35 ZDFzeit (VPS 1.30) Wir im Krieg: Privatfilme aus Hitlers Reich(Weiterer Ablauf ab 2.15 Uhr wie vorgesehen.)Woche 20/20Do., 14.5.Bitte Programmänderung ab 1.30 Uhr beachten:1.30 girl friends (VPS 1.29/4:3) FuchsteufelswildMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Elke Carmincke Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 19.3.1996) Deutschland 1996---------------------------zu Do., 14.5.2.15 girl friends (VPS 2.14/4:3) Unter VerdachtMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Elke Carmincke Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 26.3.1996) Deutschland 19963.00 girl friends (VPS 2.59/4:3) Star-AllürenMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Elke Carmincke Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 2.4.1996) Deutschland 19963.45 girl friends (VPS 3.44/4:3) WutentbranntMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Elke Carmincke Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 9.4.1996) Deutschland 19964.30 girl friends (VPS 4.29/4:3) SchockiertMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Elke Carmincke Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 16.4.1996) Deutschland 1996(Weiterer Ablauf ab 5.15 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholungen "Notruf Hafenkante" um 1.30 Uhr sowie 2.15 Uhr, "SOKO Stuttgart", "SOKO Wismar" und "Die Rosenheim-Cops" entfallen.)Woche 21/20Mo., 18.5.Bitte Programmänderung ab 1.55 Uhr beachten:1.55 girl friends (VPS 1.54/4:3) Dunkle VergangenheitMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Elke Carmincke Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 23.4.1996) Deutschland 19962.40 girl friends (4:3) AttackeMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Elke Carmincke Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Karin Hercher (Erstsendung 30.4.1996) Deutschland 19963.25 girl friends (4:3) BelastungsprobeMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Elke Carmincke Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Karin Hercher (Erstsendung 7.5.1996) Deutschland 1996-------------------------------zu Mo., 18.5.4.10 girl friends (4:3) Kind und KarriereMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Elke Carmincke Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Karin Hercher (Erstsendung 14.5.1996) Deutschland 19964.55- hallo deutschland (HD/UT) 5.30 (von 17.10 Uhr) Deutschland 2020(Die Wiederholungen "Bares für Rares" um 1.55 Uhr, 2.45 Uhr, 3.40 Uhr, 4.30 Uhr und "zdf.formstark" entfallen.)Do., 21.5.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 22.25 Uhr beachten:22.25 Markus Lanz (VPS 23.10)23.55 heute Xpress (VPS 0.25)0.00 Astrid Lindgren: (VPS 23.45) Astrid1.55 girl friends (4:3) FrauensacheMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Elke Carmincke Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Karin Hercher (Erstsendung 28.5.1996) Deutschland 19962.40 girl friends (4:3) FreundschaftsbeweisMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Elke Carmincke Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 4.6.1996) Deutschland 1996 ------------------------------------zu Do., 21.5.3.25 girl friends (4:3) Der Mann aus MontaukMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Elke Carmincke Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 11.6.1996) Deutschland 19964.10 girl friends (4:3) Fünf Sterne für MarieMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Elke Carmincke Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 11.6.1996) Deutschland 19964.55 zdf.formstark (VPS 4.40)5.00 Die Ziegenlady - Zu Besuch bei einer Hirtin (VPS 4.15)5.15- Sansibar - Afrikas wilde Schönheit (VPS 4.30) 5.30(Die Wiederholungen "Heldt", "Notruf Hafenkante", "SOKO Wismar" und "Die Rosenheim-Cops" entfallen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4579167OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell