ZDF-Programmänderung ab Woche 18/20

Mainz (ots) - ZDF-ProgrammänderungWoche 18/20So., 26.4.Bitte Programmänderung beachten:22.15 neoriginal (VPS 22.14/HD/Dd 5.1/UT) Mord im Mittsommer Gewissenlos Nach einem Roman von Viveca StenThomas Andreasson Jakob Cedergren Nora Linde Alexandra Rapaport Mia Holmgren Sandra Andreis Jonas Stefan Gödicke Christian Robinb Stegmar Henrik Jonas Malmsjö Margit Anki Lidén Claire Lotta Tejle Simon Lion Monn Anna Ping Monn und andereSchnitt: Tomas Beije Musik: Fredrik Emilson Kamera: Trolle Davidson Drehbuch: Camilla Ahlgren, Martin Asphaug Regie: Mattias Ohlsson Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International AB, TV 4, ZDF, ZDF Enterprises, C More Entertainment, Endemol Shine International, TV2 Norge, DR und YLE (Erstsendung 12.5.2019) Schweden/Deutschland 2019("Neu: Dan Sommerdahl" entfällt.)__________________________Bitte Programmänderung beachten:0.35 neoriginal (VPS 0.34/HD/Dd 5.1/UT) Mord im Mittsommer Gewissenlos Nach einem Roman von Viveca Sten (von 22.15 Uhr)Thomas Andreasson Jakob Cedergren Nora Linde Alexandra Rapaport Mia Holmgren Sandra Andreis Jonas Stefan Gödicke Christian Robin Stegmar Henrik Jonas Malmsjö Margit Anki Lidén und andereSchnitt: Tomas Beije Musik: Fredrik Emilson Kamera: Trolle Davidson Drehbuch: Camilla Ahlgren, Martin Asphaug Regie: Mattias Ohlsson Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International AB, TV 4, ZDF, ZDF Enterprises, C More Entertainment, Endemol Shine International, TV2 Norge, DR und YLE Schweden/Deutschland 2019(Die Wiederholung "Dan Sommerdahl" entfällt.)Woche 19/20So., 3.5.Bitte Programmänderung beachten:22.15 neoriginal Mord im Mittsommer (VPS 22.14/HD/Dd 5.1/UT) In guten wie in schlechten Zeiten Nach einem Roman von Viveca StenThomas Andreasson Jakob Cedergren Nora Linde Alexandra Rapaport Mia Holmgren Sandra Andreis Jonas Stefan Gödicke Christian Robin Stegmar Ulrika Felice Jankell Henrik Jonas Malmsjö Margit Anki Lidén Claire Lotta Tejle Pernilla Ane DahlTorp und andereSchnitt: Petra Ahlin Musik: Fredrik Emilson Kamera: Trolle Davidson Drehbuch: Katarina Ewers Regie: Mattias Ohlsson Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International AB, TV 4, ZDF, ZDF Enterprises, C More Entertainment, Endemol Shine International, TV2 Norge, DR und YLE (Erstsendung 19.5.2019) Schweden/Deutschland 2019("Dan Sommerdahl" entfällt.)__________________________Bitte Programmänderung beachten:0.35 neoriginal Mord im Mittsommer (VPS 00.34/HD/Dd 5.1/UT) In guten wie in schlechten Zeiten Nach einem Roman von Viveca Sten (von 22.15 Uhr)Thomas Andreasson Jakob Cedergren Nora Linde Alexandra Rapaport Mia Holmgren Sandra Andreis Jonas Stefan Gödicke Christian Robin Stegmar Ulrika Felice Jankell Henrik Jonas Malmsjö und andereSchnitt: Petra Ahlin Musik: Fredrik Emilson Kamera: Trolle Davidson Drehbuch: Katarina Ewers Regie: Mattias Ohlsson Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International AB, TV 4,ZDF, ZDF Enterprises, C More Entertainment, Endemol Shine International, TV2 Norge, DR und YLE Schweden/Deutschland 2019(Die Wiederholung "Dan Sommerdahl" entfällt