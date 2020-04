ZDF-Programmänderung ab Woche 17/20

Mainz (ots) - Woche 17/20Sa., 18.4.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 23.00 Uhr beachten:23.00 Filmnacht im ZDF (VPS 22.59/Dd 5.1/UT) Mission: ImpossibleEthan Hunt Tom Cruise Jim Phelps Jon Voight Claire Emmanuelle Béart Krieger Jean Reno Luther Ving Rhames Sarah Kristin Scott Thomas Max Vanessa RedgraveRegie: Brian De Palma USA 19950.40 heute Xpress (VPS 0.25)0.45 heute-show (VPS 0.30)1.15 Sleepless Nighht - Nacht der Vergeltung (VPS 3.00)2.50 zdf.formstark (VPS 2.40)3.15 Hanni & Nanni 2 (VPS 2.45)4.40- Hanni & Nanni 3 (VPS 4.10) 6.00("das aktuelle sportstudio" und "Länderspiegel" entfallen.)So., 19.4.Bitte Programmänderung beachten:6.00 Die Biene Maja(Weiterer Ablauf ab 6.10 Uhr wie vorgesehen. "Bibi Blocksberg" entfällt.)--------------------Bitte Programmänderung beachten:17.00 heute17.15 Inselträume (HD/UT) Die Ostfriesischen Inseln - Welten im Watt Film von Peter Kunz Kamera: Ulf Neumann (Erstsendung 2.8.2018) Deutschland 2018(Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen. "ZDF SPORTreportage" entfällt.) Woche 18/20Sa. 25.4.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 23.00 Uhr beachten:23.00 das aktuelle sportstudio23.45 Filmnacht im ZDF (HD/Dd 5.1/UT) Mission: Impossible IIEthan Hunt Tom Cruise Sean Ambrose Dougray Scott Nyah Nordoff-Hall Thandie Newton Luther Strickell Ving Rhames Hugh Stamp Richard Roxburgh Billy Baird John Polson Swanbeck Anthony Hopkins John McCloy Brendan GleesonRegie: John Woo USA 20001.40 heute-show (VPS 0.30)2.10 Devil's Knot - Im Schatten der Wahrheit (HD/Dd 5.1/UT) (Devil's Knot)Pam Hobbs Reese Witherspoon Ron Lax Colin Firth Terry Hobbs Alessandro Nivola Damien Echols James Hamrick Jessie Misskelley Christopher Higgins Jason Baldwin Seth MeriwetherRegie: Atom Egoyan USA 20133.55 Deutschland von oben (VPS 4.09)4.25- Timm Thaler oder das verkaufte Lachen 6.00("heute Xpress","Filmnacht im ZDF: Roter Drache" und "Ich kämpfe niemals wieder" entfallen.)Fr. 1.5.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.20 Uhr beachten:0.20 heute-show (VPS 0.19/HD/UT) Nachrichtensatire mit Oliver Welke (von 22.15 Uhr)0.50 Better Call Saul (VPS 0.20)1.35 Better Call Saul (VPS 1.05)2.15 Letzte Spur Berlin (VPS 1.45)---------------- zu Fr. 1.5.3.00 neoriginal (VPS 2.29) Die Brücke III - Transit in den Tod (3)4.55 Deutschland von oben (VPS 4.15)5.20- Dokumentation (VPS 4.35) 5.35(Die Wiederholung "Die Rosenheim-Cops" entfällt.)Woche 19/20Sa., 2.5.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 23.00 Uhr beachten:23.00 das aktuelle sportstudio0.25 heute Xpress0.30 Filmnacht im ZDF (VPS 0.29/HD/Dd 5.1/UT) Mission: Impossible IIIEthan Hunt Tom Cruise Luther Stickell Ving Rhames Maggie Q Zhen Lei Declam Gormley Jonathan Rhys Meyers Owen Davian Philip Seymour Hoffman Julia Meade Michelle Monaghan John Musgrave Billy Crudup Theodore Brassel Laurence Fishburne Lindsey Farris Keri Russell "Benji" dunn Simon PeggRegie: J. J. Abrams USA 20062.25 Sudden Death (VPS 2.40)4.10 zdf.formstark (HD) Deutschland 20204.35- Tom Sawyer & Huckleberry Finn (VPS 4.25) 6.00("Filmnacht im ZDF: Twister" entfällt.Die Wiederholung der "heute-show" wird auf Fr., 1.5.2020, 0.20 Uhr vorgezogen.)So., 3.5.Bitte Programmänderung beachten:6.00 Die Biene Maja(Weiterer Ablauf ab 6.10 Uhr wie vorgesehen. " zdf.formstark" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4570886OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell