ZDF-Programmänderung ab Woche 17/20

Mainz (ots) - Mo., 20.4.Bitte Programmänderung ab 1.55 Uhr beachten:1.55 Tempel (VPS 1.54/HD) Nur ein KampfMark Tempel Ken Duken Sandra Tempel Chiara Schoras Juni Tempel Michelle Barthel Jakob Thomas Thieme Adrian Maximilian Brauer und andereBuch: Conni Lubek Regie: Philipp Leinemann Deutschland 20162.25 Tempel (HD) Willkommen im ClubMark Tempel Ken Duken Sandra Tempel Chiara Schoras Juni Tempel Michelle Barthel Sami Max Schimmelpfennig Jakob T homas Thieme und andereBuch: Conni Lubek Regie: Philipp Leinemann Deutschland 20162.55 Tempel (HD) Sterbehilfe für eine LeicheMark Tempel Ken Duken Sandra Tempel Chiara Schoras Juni Tempel Michelle Barthel Sami Max Schimmelpfennig Jakob Thomas Thieme und andereBuch: Conni Lubek Regie: Philipp Leinemann Deutschland 20163.25 Tempel (HD) Im Visier des BösenMark Tempel Ken Duken Sandra Tempel Chiara Schoras Juni Tempel Michelle Barthel Sami Max Schimmelpfennig Jakob Thomas Thieme und andereBuch: Conni Lubek Regie: Philipp Leinemann Deutschland 2016_______________zu Mo., 20.4.3.55 Tempel (HD) Von Angesicht zu AngesichtMark Tempel Ken Duken Sandra Tempel Chiara Schoras Juni Tempel Michelle Barthel Sami Max Schimmelpfennig Jakob Thomas Thieme und andereBuch: Conni Lubek Regie: Philipp Leinemann Deutschland 20164.25 Tempel (HD) Falscher FriedenMark Tempel Ken Duken Sandra Tempel Chiara Schoras Juni Tempel Michelle Barthel Sami Max Schimmelpfennig Jakob Thomas Thieme und andereBuch: Conni Lubek Regie: Philipp Leinemann Deutschland 20164.55- hallo deutschland 5.30("Bares für Rares" um 1.55 Uhr, 2.50 Uhr, 3.40 Uhr, "zdf.formstark" und "Leute heute" entfallen.)Do., 23.4.Bitte Programmänderung ab 1.30 Uhr beachten:1.30 neoriginal (VPS 1.29/HD/Dd 5.1/UT) Die Brücke II - Transit in den Tod (1) Nach einer Idee von Måns Mårlind, Hans Rosenfeldt und Björn SteinSaga Norén Sofia Helin Martin Rohde Kim Bodnia Hans Pettersson Dag Malmberg Lillian Larsen Sarah Boberg John Rafael Pettersson Pernille Lindegaard Vickie Bak Laursen Jens Hansen Lars Simonsen und andereSchnitt: Patrick Austen Musik: Johan Söderqvist, Patrik Andrén, Uno Helmersson Kamera: Carl Sundberg Buch: Hans Rosenfeldt, Camilla Ahlgren Regie: Henrik Georgsson Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International Nimbus Film Produktion in Koproduktion mit Sveriges Television Film I Väst, ZDF, Network Movie, DR, Film I Skåne, ZDF Enterprises, NRK und Lumiere Group (Erstsendung 16.3.2014) Deutschland/Dänemark/Schweden 2013zu Do., 23.4.3.20 neoriginal (HD/Dd 5.1/UT) Die Brücke II - Transit in den Tod (2) Nach einer Idee von Måns Mårlind, Hans Rosenfeldt und Björn SteinSaga Norén Sofia Helin Martin Rohde Kim Bodnia Hans Pettersson Dag Malmberg Lillian Larsen Sarah Boberg John Rafael Pettersson Pernille Lindegaard Vickie Bak Laursen Jens Hansen Lars Simonsen und andereSchnitt: Sebastian Amundsen, Patrick Austen Musik: Johan Söderqvist, Patrik Andrén, Uno Helmersson Kamera: Carl Sundberg Buch: Nikolaj Scherfig, Maren Louise Käehne Regie: Henrik Georgsson Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International Nimbus Film Produktion in Koproduktion mit Sveriges Television Film I Väst, ZDF, Network Movie, DR, Film I Skåne, ZDF Enterprises, NRK und Lumiere Group (Erstsendung 23.3.2014) Deutschland/Dänemark/Schweden 20135.15- hallo deutschland 5.30("Notruf Hafenkante: Schatten der Vergangenheit", "Notruf Hafenkante: Elbnixe", "SOKO Stuttgart", "SOKO Wismar" und "Die Rosenheim-Cops" entfallen.)Fr., 24.4.Bitte Programmänderung ab 2.15 Uhr beachten:2.15 neoriginal (VPS 2.14/HD/Dd 5.1/UT) Die Brücke II - Transit in den Tod (3) Nach einer Idee von Måns Mårlind, Hans Rosenfeldt und Björn SteinSaga Norén Sofia Helin Martin Rohde Kim Bodnia Hans Pettersson Dag Malmberg Lillian Larsen Sarah Boberg John Rafael Pettersson Pernille Lindegaard Vickie Bak Laursen Jens Hansen Lars Simonsen und andereSchnitt: Thomas Täng, Sebastian Amundsen Musik: Johan Söderqvist, Patrik Andrén, Uno Helmersson Kamera: Morten Søborg Buch: Nikolaj Scherfig, Hans Rosenfeldt Regie: Henrik Georgsson, Kathrine Windfeld, Morten ArnfredGemeinschaftsproduktion von Filmlance International Nimbus Film Produktion in Koproduktion mit Sveriges Television Film I Väst, ZDF, Network Movie, DR, Film I Skåne, ZDF Enterprises, NRK und Lumiere Group (Erstsendung 30.3.2014) Deutschland/Dänemark/Schweden 20134.10 zdf.formstark (HD) Deutschland 2020(Weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen. "Letzte Spur Berlin", "Die Rosenheim-Cops" und "hallo deutschland" entfallen.)Woche 18/20So., 26.4.Bitte Programmänderung ab 2.05 Uhr beachten:2.05 neoriginal (VPS 2.04/HD/Dd 5.1/UT) Die Brücke II - Transit in den Tod (4) Nach einer Idee von Måns Mårlind, Hans Rosenfeldt und Björn SteinSaga Norén Sofia Helin Martin Rohde Kim Bodnia Hans Pettersson Dag Malmberg Lillian Larsen Sarah Boberg John Rafael Pettersson Pernille Lindegaard Vickie Bak Laursen Jens Hansen Lars Simonsen und andereSchnitt: Sebastian Amundsen, Thomas Täng Musik: Johan Söderqvist, Patrik Andrén, Uno Helmersson Kamera: Morten Søborg Buch: Nikolaj Scherfig, Hans Rosenfeldt, Maren Louise Käehne Regie: Morten Arnfred, Kathrine WindfeldGemeinschaftsproduktion von Filmlance International Nimbus Film Produktion in Koproduktion mit Sveriges Television Film I Väst, ZDF, Network Movie, DR, Film I Skåne, ZDF Enterprises, NRK und Lumiere Group (Erstsendung 6.4.2014) Deutschland/Dänemark/Schweden 20134.00 Terra X (VPS 2.05) Rätselhafte Phänomene4.45 Deutschland von oben (VPS 4.50)5.00- ZDF.reportage 5.30("Terra X: Australien-Saga", "ZDF-History" und "Terra Xpress" entfallen.) Mo., 27.4.Bitte Programmänderung ab 2.15 Uhr beachten:2.15 neoriginal (VPS 2.14/HD/Dd 5.1/UT) Die Brücke II - Transit in den Tod (5) Nach einer Idee von Måns Mårlind, Hans Rosenfeldt und Björn SteinSaga Norén Sofia Helin Martin Rohde Kim Bodnia Hans Pettersson Dag Malmberg Lillian Larsen Sarah Boberg John Rafael Pettersson Rasmus Larsson Henrik Lundström Pernille Lindegaard Vickie Bak Laursen und andereSchnitt: Patrick Austen Musik: Johan Söderqvist, Patrik Andrén, Uno Helmersson Kamera: Carl Sundberg Buch: Hans Rosenfeldt Regie: Henrik Georgsson Gemeinschaftsproduktion von Filmlance Intern. Nimbus Film Produktion in Koproduktion mit Sveriges Television Film I Väst, ZDF, Network Movie, DR, Film I Skåne, ZDF Enterprises, NRK und Lumiere Group (Erstsendung 13.4.2014) Deutschland/Dänemark/Schweden 20134.05 Bares für Rares (VPS 4.00)4.55- hallo deutschland 5.30("Bares für Rares" um 2.15 Uhr und 3.10 Uhr entfallen.)Do., 30.4.Bitte Programmänderung ab 1.30 Uhr beachten:1.30 neoriginal (VPS 1.29/HD/Dd 5.1/UT) Die Brücke III - Transit in den Tod (1) Nach einer Idee von Måns Mårlind, Hans Rosenfeldt und Björn SteinSaga Norén Sofia Helin Henrik Sabroe Thure Lindhardt Hans Pettersson Dag Malmberg Lillian Larsen Sarah Boberg John Rafael Pettersson Hanne Thomsen Kirsten Olesen Marie-Louise Norén Ann Petrén und andereSchnitt: Patrick Austen Musik: Johan Söderqvist, Patrik Andrén, Uno Helmersson Kamera: Carl Sundberg Buch: Hans Rosenfeldt Regie: Henrik Georgsson Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International/Nimbus Film Produktion in Koproduktion mit Sveriges Television, DR, ZDF, ZDF Enterprises, Network Movie, Film I Skåne, NRK und Lumiere Group (Erstsendung 14.2.2016) Deutschland/Schweden/Dänemark 2015____________________ zu Do., 30.4.3.20 neoriginal (HD/Dd 5.1/UT) Die Brücke III - Transit in den Tod (2) Nach einer Idee von Måns Mårlind, Hans Rosenfeldt und Björn SteinSaga Norén Sofia Helin Henrik Sabroe Thure Lindhardt Hans Pettersson Dag Malmberg Lillian Larsen Sarah Boberg John Rafael Pettersson Hanne Thomsen Kirsten Olesen Marie-Louise Norén Ann Petrén und andereSchnitt: Patrick Austen, Sofia Lindgren, Emil Stenberg Musik: Johan Söderqvist, Patrik Andrén, Uno Helmersson Kamera: Carl Sundberg Buch: Hans Rosenfeldt, Eric Ahrnbom, Astrid Øye Regie: Henrik Georgsson Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International Nimbus Film Produktion in Koproduktion mit Sveriges Television, DR, ZDF, ZDF Enterprises, Network Movie, Film I Skåne, NRK und Lumiere Group (Erstsendung 21.2.2016) Deutschland/Schweden/Dänemark 20155.15- Leute heute (VPS 5.14/HD/UT) 5.30 (von 17.45 Uhr) Deutschland 2020("Notruf Hafenkante: Plan B", "Notruf Hafenkante: Schütteltrauma", "SOKO Stuttgart", "SOKO Wismar", "Die Rosenheim-Cops" und "hallo deutschland" entfallen.)Fr., 1.5.Bitte Programmänderung ab 2.30 Uhr beachten:2.30 neoriginal (VPS 2.29/HD/Dd 5.1/UT) Die Brücke III - Transit in den Tod (3) Nach einer Idee von Måns Mårlind, Hans Rosenfeldt und Björn SteinSaga Norén Sofia Helin Henrik Sabroe Thure Lindhardt Hans Pettersson Dag Malmberg Lillian Larsen Sarah Boberg John Rafael Pettersson Hanne Thomsen Kirsten Olesen Marie-Louise Norén Ann Petrén und andereSchnitt: Sofia Lindgren Musik: Johan Söderqvist, Patrik Andrén, Uno Helmersson Kamera: Lars Reinholdt Buch: Hans Rosenfeldt Regie: Rumle Hammerich, Henrik Georgsson Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International Nimbus Film Produktion in Koproduktion mit Sveriges Television, DR, ZDF, ZDF Enterprises, Network Movie, Film I Skåne, NRK und Lumiere Group (Erstsendung 28.2.2016) Deutschland/Schweden/Dänemark 20154.25 Deutschland von oben (VPS 4.15)(Weiterer Ablauf ab 4.35 Uhr wie vorgesehen. "Der Alte" und "SOKO Kitzbühel" entfallen.)Woche 19/20So., 3.5.Bitte Programmänderung ab 2.05 Uhr beachten:2. 05 neoriginal (VPS 2.04/HD/Dd 5.1/UT) Die Brücke III - Transit in den Tod (3) Nach einer Idee von Måns Mårlind, Hans Rosenfeldt und Björn SteinSaga Norén Sofia Helin Henrik Sabroe Thure Lindhardt Hans Pettersson Dag Malmberg Lillian Larsen Sarah Boberg John Rafael Pettersson Hanne Thomsen Kirsten Olesen Marie-Louise Norén Ann Petrén und andereSchnitt: Sofia Lindgren, Patrick Austen Musik: Johan Söderqvist, Patrik Andrén, Uno Helmersson Kamera: Lars Reinholdt Buch: Hans Rosenfeldt, Camilla Ahlgren Regie: Henrik Georgsson, Rumle Hammerich Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International Nimbus Film Produktion in Koproduktion mit Sveriges Television, DR, ZDF, ZDF Enterprises, Network Movie, Film I Skåne, NRK und Lumiere Group (Erstsendung 6.3.2016) Deutschland/Schweden/Dänemark 20154.00 Terra X (VPS 2.05) Welten-Saga4.45 zdf.formstark (VPS 4.50)5.00- ZDF.reportage 5.30("Terra X: Sieben Kontinente - Ein Planet", "ZDF-History" und "Terra Xpress" entfallen.) Mo., 4.5.Bitte Programmänderung ab 1.25 Uhr beachten:1.25 neoriginal (VPS 1.24/HD/Dd 5.1/UT) Die Brücke III - Transit in den Tod (5) Nach einer Idee von Måns Mårlind, Hans Rosenfeldt und Björn SteinSaga Norén Sofia Helin Henrik Sabroe Thure Lindhardt Lillian Larsen Sarah Boberg John Rafael Pettersson Hanne Thomsen Kirsten Olesen Marie-Louise Norén Ann Petrén Lise Friis Andersen Sonja Richter und andereSchnitt: Patrick Austen Musik: Johan Söderqvist, Patrik Andrén, Uno Helmersson Kamera: Lars Reinholdt Buch: Hans Rosenfeldt Regie: Rumle Hammerich, Henrik Georgsson Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International Nimbus Film Produktion in Koproduktion mit Sveriges Television, DR, ZDF, ZDF Enterprises, Network Movie, Film I Skåne, NRK und Lumiere Group (Erstsendung 7.3.2016) Deutschland/Schweden/Dänemark 20153.20 Bares für Rares (VPS 3.10)4.10 Bares für Rares (VPS 4.05)5.05- hallo deutschland (VPS 4.55) 5.30("Bares für Rares" um 1.25 Uhr und 2.20 Uhr entfallen.)Do., 7.5.Bitte Programmänderung ab 2.20 Uhr beachten:2.20 neoriginal (VPS 2.19/HD/Dd 5.1/UT) Die Brücke - Das Finale (1)Saga Norén Sofia Helin Henrik Thure Lindhardt Jonas Mikael Birkkjær Linn Maria Kulle Barbara Julie Carlsen Frank Anders Mossling Richard / Patrik Pontus T Pagler und andereSchnitt: Sebastian Amundsen Musik: Johan Söderqvist, Patrik Andrén, Uno Helmersson Kamera: Carl Sundberg Buch: Hans Rosenfeldt, Camilla Ahlgren Regie: Henrik Georgsson Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International Nimbus Film Produktion in Koproduktion mit Sveriges Television, DR, ZDF, ZDF Enterprises, Network Movie, Film I Skåne, NRK und Lumiere Group (Erstsendung 18.11.2018) Schweden 20174.10 Die Rosenheim-Cops (VPS 3.50)______________ zu Do., 7.5.4.55- hallo deutschland 5.30("Notruf Hafenkante", "SOKO Stuttgart", "zdf.formstark" und "Leute heute" entfallen.)Fr., 8.5.Bitte Programmänderung ab 3.05 Uhr beachten:3.05 neoriginal (VPS 3.04/HD/Dd 5.1/UT) Die Brücke - Das Finale (2)Saga Norén Sofia Helin Henrik Thure Lindhardt Jonas Mikael Birkkjær Linn Maria Kulle Barbara Julie Carlsen Frank Anders Mossling Dan Lars Ranthe und andereSchnitt: Sebastian Amundsen Musik: Johan Söderqvist, Patrik Andrén, Uno Helmersson Kamera: Carl Sundberg Buch: Hans Rosenfeldt, Camilla Ahlgren Regie: Henrik Georgsson Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International Nimbus Film Produktion in Koproduktion mit Sveriges Television, DR, ZDF, ZDF Enterprises, Network Movie, Film I Skåne, NRK und Lumiere Group (Erstsendung 25.11.2018) Schweden 20175.00- hallo deutschland 5.35("Letzte Spur Berlin", "Der Alte" und "Leute heute" entfallen.) Woche 20/20So., 10.5.Bitte Programmänderung ab 2.05 Uhr beachten:2.05 neoriginal (VPS 2.04/HD/Dd 5.1/UT) Die Brücke - Das Finale (3)Saga Norén Sofia Helin Henrik Thure Lindhardt Jonas Mikael Birkkjær Linn Maria Kulle Barbara Julie Carlsen Frank Anders Mossling Dan Lars Ranthe und andereSchnitt: Sebastian Amundsen Musik: Johan Söderqvist, Patrik Andrén, Uno Helmersson Kamera: Carl Sundberg Buch: Hans Rosenfeldt, Camilla Ahlgren Regie: Henrik Georgsson Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International Nimbus Film Produktion in Koproduktion mit Sveriges Television, DR, ZDF, ZDF Enterprises, Network Movie, Film I Skåne, NRK und Lumiere Group (Erstsendung 2.12.2018) Schweden 20174.00 Terra X (VPS 2.05) Welten-Saga4.45 Deutschland von oben (VPS 4.50)5.00- ZDF.reportage 5.30("Terra X: Sieben Kontinente - Ein Planet", "ZDF-History" und "Terra Xpress" entfallen.)Mo., 11.5.Bitte Programmänderung ab 1.45 Uhr beachten:1.45 neoriginal (VPS 1.44/HD/Dd 5.1/UT) Die Brücke - Das Finale (4)Saga Norén Sofia Helin Henrik Thure Lindhardt Jonas Mikael Birkkjær Linn Maria Kulle Barbara Julie Carlsen Frank Anders Mossling Dan Lars Ranthe und andereSchnitt: Sebastian Amundsen Musik: Johan Söderqvist, Patrik Andrén, Uno Helmersson Kamera: Carl Sundberg Buch: Hans Rosenfeldt, Camilla Ahlgren Regie: Henrik Georgsson Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International Nimbus Film Produktion in Koproduktion mit Sveriges Television, DR, ZDF, ZDF Enterprises, Network Movie, Film I Skåne, NRK und Lumiere Group (Erstsendung 9.12.2018) Schweden 2017 ______________zu Mo., 11.5.3.40 Bares für Rares (VPS 4.25)4.35 Deutschland von oben (HD) Deutschland 20204.40 Leute heute (HD/UT) (von 17.45 Uhr) Deutschland 20204.55- hallo deutschland (VPS 5.15) 5.30("Bares für Rares" um 1.45 Uhr, 2.40 Uhr und 3.30 Uhr entfallen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4567827OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell