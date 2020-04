ZDF-Programmänderung ab Woche 16/20

Mainz (ots) - Woche 16/20Do., 16.4.5.30 * ARD-Morgenmagazin Bitte Änderung beachten: Moderation: Anna Planken, Sven LorigBitte streichen: Till Nassif(Änderung bitte auch für Fr., 17.4.2020, 5.30 Uhr beachten.)Fr., 17.4.23.00 aspekte Bitte Änderung beachten: Moderation: Jo SchückBitte streichen: Katty SalieWoche 17/20So., 19.4.Bitte Änderung beachten:18.30 Terra Xpress (HD/UT) Leben mit Corona - Alte Gauner und neue Macher Moderation: Lena Ganschow Deutschland 2020("Terra Xpress: Dreiste Traktorbande und nervige Nachbarn" entfällt.)Mi., 22.4.22.45 ZDFzoomAm Puls Deutschlands #wasmichamklimastreitnervt Bitte Ergänzung beachten: Kamera: Leonard Bendix, Mirko Schernickau(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 3.20 Uhr beachten.)Woche 18/20Mo., 27.4.5.30 * ARD-Morgenmagazin Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Susan Link, Sven Lorig(Ergänzung bitte auch für Di., 28.4. und Mi., 29.4.2020, 5.30 Uhr beachten.)Do., 30.4.5.30 * ARD-Morgenmagazin Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Anna Planken, Sven LorigWoche 20/20So., 10.5.9.30 Katholischer Gottesdienst Bitte Ergänzungen beachten: Lebendige Steine Aus der Pfarrei St. Johann Nepomuk in WienMo., 11.5.5.30 * ARD-Morgenmagazin Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Susan Link, Till Nassif(Ergänzung bitte auch für Di., 12.5. und Mi., 13.5.2020, 5.30 Uhr beachten.)----------------------------------0.10 Das kleine Fernsehspiel In der Mitte des Flusses Bitte Ergänzung beachten: Originalfassung Englisch / Diné mit deutschen UntertitelnBitte streichen: Audiodeskription UntertitelDo., 14.5.5.30 * ARD-Morgenmagazin Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Anna Planken, Till Nassif(Ergänzung bitte auch für Fr., 15.5.2020, 5.30 Uhr beachten.)Woche 21/20Mo., 18.5.0.25 Das kleine Fernsehspiel L'Intrusa - Der Eindringling Bitte streichen: AudiodeskriptionWoche 22/20Mo., 25.5.5.30 * ARD-Morgenmagazin Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Susan Link, Sven LorigBitte streichen: N.N.(Ergänzung bitte auch für Di., 26.5. und Mi., 27.5.2020, 5.30 Uhr beachten.)Do., 28.5.5.30 * ARD-Morgenmagazin Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Anna Planken, Sven LorigBitte streichen: N.N.(Ergänzung bitte auch für Fr., 29.5.2020, 5.30 Uhr beachten.)Fr., 29.5.0.45 Better Call Saul Amarillo Bitte Änderung beachten: Regie: Scott WinantBitte streichen: verschiedene1.25 Better Call Saul Harte Bandagen Bitte Änderung beachten: Regie: Adam BernsteinBitte streichen: verschiedenePressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4572574OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell