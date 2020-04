ZDF-Programmänderung ab Woche 16/20

Mainz (ots) - Woche 16/20Mi., 15.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoom (HD/UT) Angriff von innen Die Umsturzpläne rechtsextremer Sicherheitskräfte Film von Dirk Laabs Kamera: Felix Korfmann, Florian Lengert Deutschland 2020("ZDFzoom: Am Puls Deutschlands - #wasmichamklimastreitnervt" wird auf Mi., 22.4.2020, 22.45 Uhr verschoben.)---------------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:3.20 ZDFzoom (VPS 3.30/HD/UT) Angriff von innen Die Umsturzpläne rechtsextremer Sicherheitskräfte Film von Dirk Laabs (von 22.45 Uhr) Kamera: Felix Korfmann, Florian Lengert Deutschland 2020("ZDFzoom: Am Puls Deutschlands - #wasmichamklimastreitnervt" wird auf Mi., 22.4.2020, 3.20 Uhr verschoben.)Woche 17/20Mi., 22.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoom (HD/UT) Am Puls Deutschlands #wasmichamklimastreitnervt (Text und weitere Angaben s. Mi., 15.4.2020, 22.45 Uhr)-------------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:3.20 ZDFzoom (VPS 3.15/HD/UT) Am Puls Deutschlands #wasmichamklimastreitnervt (Text und weitere Angaben s. Mi., 15.4.2020, 3.20 Uhr)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4571245OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell