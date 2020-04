ZDF-Programmänderung ab Woche 16/20

Mainz (ots) - Woche 16/20So., 12.4.Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.15 Leeres Jerusalem (VPS 19.14)19.32 Aktion Mensch Gewinner (VPS 19.28)19.35 Terra X (VPS 19.30) Eine kurze Geschichte über ...20.15 Herzkino Das Traumschiff21.50 heute jorunal (VPS 21.45)22.10 Merz gegen Merz (VPS 22.00)22.55 neoriginal (VPS 22.45) Mord im Mittsommer0.25 heute Xpress (VPS 0.15)0.30 ZDF-History (VPS 0.20)1.15 neoriginal (VPS 1.05) Mord im Mittsommer (von 22.55 Uhr)2.45 Terra X (VPS 2.35) Eine kurze Geschichte über ... (von 19.35 Uhr)3.25 ZDF-History (VPS 4.05) (von 0.30 Uhr)4.10 Deutschland von oben (VPS 4.50)4.30 Terra X (HD/AD/UT) -5.30 Orientexpress - Ein Zug schreibt Geschichte Film von Gerhard Rekel (vom 10.4.2020) Deutschland 2020("Terra X: Wildes Wetter - auf den Spuren der Klimaforschung" und "ZDF.reportage: Rennstrecke Autobahn" entfallen.)Mo., 13.4.Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.14)19.20 Cornwall - Das echte Land der Rosamunde Pilcher (VPS 19.15)19.35 Terra X (VPS 19.30) Magellans Reise um die Erde20.20 Ein Sommer in Amsterdam (VPS 20.15)21.50 heute journal (VPS 21.45)22.05 Merz gegen Merz (VPS 22.00)22.55 Wie in alten Zeiten (VPS 22.45)0.20 heute Xpress (VPS 0.10)0.25 The Tale - Die Erinnerung (VPS 0.20)2.15 Mit 80 Jahren um die Welt - jetzt zu Hause! (VPS 2.14/HD/UT) (vom Vortag) Deutschland 20203.00 Cornwall - Das echte Land der Rosamunde Pilcher (HD/UT) Film von Ricarda Schlosshan (von 19.20 Uhr) Deutschland 20203.15 Leeres Jerusalem (HD/UT) Ostern zu Corona-Zeiten Film von Nicola Albrecht (vom Vortag) Kamera: Yaniv Shmueli Deutschland 20203.30 Deutschland von oben (VPS 4.25)3.45 Die wilden Hühner und das Leben -5.30(Die Wiederholung "Der süße Brei" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4568725OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell