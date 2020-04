ZDF-Programmänderung ab Woche 16/20

Mainz (ots) - Woche 16/20Di., 14.4.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:17.00 heute17.15 hallo deutschland (VPS 17.10)(Weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen. Sendezeitänderung gilt bis Fr., 17.4.2020.)Woche 17/20So., 19.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:16.30 planet e.: Das Märchen vom Teilen (HD/UT) Wie krisenfest ist die Sharing Economy? Film von Louis Saul Deutschland 2020("planet e.: Fast phone" wird auf So., 3.5.2020, 16.30 Uhr verschoben.)Woche 19/20So., 3.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:16.30 planet e.: Fast phone (HD/UT) (Text und weitere Angaben s. So., 19.4.2020)("planet e.: Rettung der Wale - Rettung der Meere" entfällt.)---------------Bitte korrekten Sendetitel beachten:2.05 neoriginal (VPS 2.04) Die Brücke III - Transit in den Tod (4)Bitte streichen: (3) Woche 22/20So., 24.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:16.30 planet e.: Welt ohne Insekten (HD/UT) Film von Andreas Ewels (Erstsendung 5.5.2019) Deutschland 2019("planet e.: Die Insektenretter" entfällt)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4567931OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell