ZDF-Programmänderung ab Woche 16/19

Mainz (ots) - Woche 16/19Fr., 19.4.Bitte korrekte Beginnzeit beachten:22.50 Es war einmal in DeutschlandBitte streichen: 22.15Woche 18/19Sa., 27.4.Bitte Änderung beachten:17.35 plan b: SOS Notaufnahme (HD/UT)Ambulanzen am LimitFilm von Arlette Gruoner(Erstsendung 28.7.2018)Deutschland 2018("plan b: Mit Herz und Hightech" wird auf Sa., 4.5.2019, 17.35 Uhrverschoben.)Mi., 1.5.Bitte Änderung beachten:4.20 plan b: SOS Notaufnahme (HD/UT)Ambulanzen am LimitFilm von Arlette Gruoner(vom 27.4.2019)Deutschland 2018(Die Wiederholung "plan b: Mit Herz und Hightech" wird auf Mi.,8.5.2019, 4.15 Uhr verschoben.)Woche 19/19Sa., 4.5.Bitte Änderung beachten:17.35 plan b: Mit Herz und Hightech(Text und weitere Angaben s. 27.4.2019)("plan b: Kommune mit Köpfchen" wird auf Sa., 1.6.2019, 17.35 Uhrverschoben.)Mi., 8.5.Bitte Änderung beachten:4.15 plan b: Mit Herz und Hightech (VPS 4.45)(Text und weitere Angaben s. 1.5.2019)(vom 4.5.2019)(Die Wiederholung "plan b: Kommune mit Köpfchen" wird auf Mi.,5.6.2019, 4.45 Uhr verschoben.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell