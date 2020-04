ZDF-Programmänderung ab Woche 15/20

Mainz (ots) - Woche 15/20Di., 7.4.Bitte Beginnzeitkorrekturen und Ausdruck beachten:19.00 heute19.23 Wetter (VPS 19.20)19.25 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Corona-Krise - Bewährungsprobe für Europa Moderation: Hanna Zimmermann19.40 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)20.30 ZDFzeit (VPS 20.15) Nichts mehr wie früher21.15 Frontal 21 (VPS 21.00)21.50 heute journal (VPS 21.45)22.20 37° (VPS 22.15) Den Laden am Laufen halten22.50 Mann, Sieber! (VPS 22.45)23.20 Markus Lanz (VPS 23.15)0.35 heute+ (VPS 0.30)0.50 Steig.Nicht.Aus! (VPS 0.45)2.35 The Fall - Tod in Belfast (2) (VPS 2.24)4.05 Father Brown (VPS 4.10)4.50 Leute heute (VPS 4.55)5.00- hallo deutschland (VPS 5.05) 5.30Mi., 8.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoom (HD/UT) Löchriges Liefernetz Versorgung in Corona-Zeiten Film von Sylvie Kürsten, Juliane Kussmann, Kristin Siebert Kamera: Boris Mahlau, William Dubas, Christian Gruber Deutschland 2020 ____________________zu Mi., 8.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:2.30 ZDFzoom (VPS 2.45/HD/UT) Löchriges Liefernetz Versorgung in Corona-Zeiten Film von Sylvie Kürsten, Juliane Kussmann, Kristin Siebert (von 22.45 Uhr) Kamera: Boris Mahlau, William Dubas, Christian Gruber Deutschland 2020Do., 9.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:21.45 heute journal (HD/UT) mit Politbarometer und Wetter Moderation: Claus KleberWoche 16/20Mo., 13.4.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 22.00 Uhr beachten:22.00 Merz gegen Merz22.50 Wie in alten Zeiten (VPS 22.45)0.15 heute Xpress (VPS 0.10)(Weiterer Ablauf ab 0.20 Uhr wie vorgesehen.)Woche 17/20So., 19.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:8.35 Löwenzahn (HD/AD/UT) Libelle - Das glitzernde GeheimnisFritz Fuchs Guido Hammesfahr Marla Blume Thelma Buabeng Karla Lagerlöf Katja Weitzenböck Assistent Dominik WeberSchnitt: Dagmar Dick Musik: Marian Lux Kamera: Martin Meyer Buch: Ulrich Wagner Regie: Wolfgang Eißler Deutschland 2020Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4566396OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell