ZDF-Programmänderung ab Woche 15/17

Woche 15/17Di., 11.4.Bitte den Fußball-Alternativablauf am Sendetagsende streichen.Mi., 12.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:19.20 UEFA Champions League Magazin (HD/Dolby digital5.1/UT)u. a. Zusammenfassung vom VortagBorussia Dortmund - AS Monaco-------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:20.25 UEFA Champions League (Fub/HD/AD/Dolby digital 5.1/UT)FC Bayern München - Real MadridViertelfinale, HinspielÜbertragung aus der Fußball Arena MünchenIn der Halbzeitpause:gegen 21.30 heute-journal (HD/UT)WetterModeration: Claus Kleberanschl.Zusammenfassungen weiterer SpieleBorussia Dortmund - AS MonacoJuventus Turin - FC BarcelonaAtlético Madrid - Leicester City--------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:23.15 ZDFzoom (VPS 23.14/HD/UT)Bürokratie statt IntegrationFlüchtlinge in DeutschlandFilm von Rita Knobel-UlrichKamera: Michael DonnerhakDeutschland 2017--------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:1.10 UEFA Champions League (Fub/HD/AD/Dolby digital 5.1)FC Bayern München - Real MadridViertelfinale, Hinspiel(von 20.25 Uhr)Deutschland 2017Woche 16/17Di., 18.4.Bitte den Fußball-Alternativablauf am Sendetagsende streichen.Mi., 19.4.Bitte neuen Ausruck beachten:19.20 UEFA Champions League Magazin (HD/Dolby digital5.1/UT)u.a. Zusammenfassung vom VortagReal Madrid - FC Bayern München---------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:20.25 UEFA Champions League (Fub/HD/AD/Dolby digital 5.1/UT)AS Monaco - Borussia DortmundViertelfinale, RückspielÜbertragung aus MonacoIn der Halbzeitpause:gegen 21.30 heute-journal (HD/UT)WetterModeration: Marietta SlomkaVerlängerung und Elfmeterschießen möglichanschl.Zusammenfassungen weiterer SpieleReal Madrid - FC Bayern MünchenLeicester City - Atlético MadridFC Barcelona - Juventus Turin--------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:1.10 UEFA Champions League (Fub/HD/AD/Dolby digital 5.1)AS Monaco - Borussia DortmundViertelfinale, Rückspiel(von 20.25 Uhr)Monaco 2017Woche 17/17Sa., 22.4.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:9.55 Bibi und Tina (VPS 9.50)(Weiterer Ablauf ab 10.20 Uhr wie vorgesehen.)