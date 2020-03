ZDF-Programmänderung ab Woche 14/2020

Mainz (ots) - Woche 14/20Sa., 28.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Corona-Krise Moderation: Marcus NiehavesMo., 30.3.Bitte geänderten Programmablauf beachten:19.00 heute19.24 Wetter (VPS 19.20)19.30 ZDF spezial (HD/UT) Corona-Krise Moderation: Marcus Niehaves(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "WISO" entfällt.)Di., 31.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.15 37° (HD/UT) Von Hundert auf Null Menschen in Quarantäne Film von Reinhard Schädler und Volker Zeimantz Deutschland 2020Woche 15/20Di., 7.4.Bitte Änderung beachten:22.15 37° (HD/UT) Deutschland 2020("37°: Unser Baby soll leben" verschiebt sich auf Di., 14.4.2020, 22.15 Uhr.)Woche 16/20Di., 14.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.15 37° (HD/UT) Unser Baby soll leben Wenn der Ultraschall auffällig ist Film von Nadja Kölling Deutschland 2020("37°: Zwei Quadratkilometer Stress" verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt.)Woche 17/20So., 19.4.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Herzkino Rosamunde Pilcher: Wie von einem anderen Stern (VPS 20.14/HD/AD/UT) Nach der Kurzgeschichte "A fork in the road"Natalie Liza Tzschirner Benjamin Daniel Aichinger Ellen Saskia Valencia Paul Francis Fulton-Smith John Béla Gabor Lenz Gwen Elena Bin Max Leo Bilicky Will William Edward-Collins Will Orlando Edward-Collins und andereSchnitt: Ilana Goldschmidt Musik: Patrick M. Schmitz Kamera: Sebastian Wiegärtner Drehbuch: Astrid Ruppert, Nikola Bock Regie: Marco Serafini (Erstsendung 8.1.2017) Deutschland 2017(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen. "Herzkino: Tonio & Julia - Dem Himmel so nah" entfällt.)Do., 23.4.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Mein Freund, das Ekel (VPS 20.14/HD/UT)Olaf Hintz Dieter Hallervorden Trixie Kuntze Alwara Höfels Murat Julius Gabriel Göze Afia Latisha Kohrs Sean Lior Kudrjawizki Elfie Ursela Monn Helmut Michael Hanemann Amar Mohamed Issa Bella Stephanie Krogmann Dame 1 Edelgard Hansen Dame 2 Annelinde Gerstl Dame 3 Judith Steinhäuser Jolig Axel Stein und andereSchnitt: Renata Salazar Ivancan Musik: Paul Eisenach Kamera: Gerhard Schirlo Buch und Regie: Marco Petry (Erstsendung 9.5.2019) Deutschland 2019(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen. "Neue Serie: Fritzie - Der Himmel muss warten" entfällt.) Woche 18/20So., 26.4.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Herzkino (VPS 20.14/HD/UT) Inga Lindström: Tanz mit mir Liebesgeschichte aus SchwedenEva Manstein Sina-Valeska Jung Alban Narvik Mike Hoffmann Meret Boda Teresa Harder Hans Stenmark August Schmölzer Lissi Manstein Katharina Stark Ira Narvik Anna Lena Class Sten Stenmark Matthias Ziesing Erik Larson Vladimir Korneev Henner Blom Max Florian Hoppe Jonas Narvik Jakob Leon Wimberger Mikael Källström Thomas Arnold und andereSchnitt: Christian Nauheimer Musik: Christoph Zirngibl Kamera: Thomas Etzold Drehbuch: Christiane Sadlo Regie: Matthias Kiefersauer (Erstsendung 15.1.2017) Deutschland/Schweden 2017(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen. "Herzkino: Tonio & Julia - Mut zu leben" entfällt.) Do., 30.4.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Ausgerechnet Sylt (VPS 20.14/HD/AD/UT)Bente Groot Katja Studt Kevin Kramer Fabian Busch Lilly Kramer Paula Hartmann Eddi Martin Brambach Gundula Maureen Havlena Peer Linus Düwer Caro Katrin Ingendoh Stine Katrin Wichmann Jens Robert Schupp Griet Groot Petra Kelling Waltraud Monika Barth Helga Gisela Rosenbusch Christian König Marc Ben Puch Polizist Christoph Jöde Politiker Albrecht Ganskopf Kevins Ex-Frau Katinka Auberger Reisebüro-Angestellte Hille Norden und andereSchnitt: Stefan Oliveira-Pita Musik: Stefan Wulff, Hinrich Dageför Kamera: Thomas Plenert Buch: Florian Gärtner, Susanna Salonen, Sebastian Andrae Regie: Susanna Salonen (Erstsendung 3.5.2018) Deutschland 2018(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen. "Fritzie - Der Himmel muss warten" entfällt.)Woche 19/20So., 3.5.Bitte Änderung der Folge beachten:20.15 Ella Schön - Die nackte Wahrheit (HD/UT)Ella Schön Annette Frier Christina Kieper Julia Richter Hans Kollkamp Rainer Reiners Jannis Zagorakis Josef Heynert Ben Kieper Maximilian Ehrenreich Klara Kieper Zora Müller Holger Packebusch Hilmar Eichhorn Maik Packebusch Stefan Rudolf Kurt Packebusch Christoph Letkowski Ulla Lüttjens Tanja Schleiff Henni Gisa Flake Lukas Lüttjens Siegfried Terpoorten Mitarbeiterin Campingplatz Andrea Brose Arzt Dr. Bierstädt Ulrich Milde Richter Heusinger Stephan Baumecker Anwalt Bocholt Harald Burmeister und andereSchnitt: Andreas Althoff Musik: Maurus Ronner Kamera: Eeva Fleig Buch: Simon X. Rost Regie: Christiane Balthasar (Erstsendung 31.3.2019) Deutschland 2019(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen. "Herzkino: Ella Schön - Feuertaufe" entfällt.)Do.,7.5.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Fast perfekt verliebt (VPS 20.14/HD/UT)Isabel Paulsen Katharina Schüttler Ivo Kordic Aleksandar Jovanovic Ernst Paulsen Manfred Zapatka Ewa Carolyn Genzkow Mads Tim Ehlert Sari Magdalena Helmig Simon Stefan Lampadius Mechthild Marita Breuer und andereSchnitt: Dunja Campregher Musik: Maurus Ronner Kamera: Harald Cremer Buch: Birgit Maiwald, Jörg Tensing Regie: Sinan Akkus (Erstsendung 5.5.2019) Deutschland 2019(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen. "Fritzie - Der Himmel muss warten" entfällt.)