ZDF-Programmänderung ab Woche 14/20

Mainz (ots) - Woche 14/20Fr., 3.4.10.30 Lafer kocht! (VPS 10.29/HD) Bitte Ergänzung beachten: Untertitel(Ergänzung bitte auch für Mo., 6.4. bis Do., 9.4.2020, um 10.30 Uhr berücksichtigen.)Woche 15/20Sa., 4.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Big Apple in Not - New Yorks Kampf gegen Corona Film von Johannes Hano USA 2020Mo., 6.4.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:12.00 heute12.15 drehscheibe (VPS 12.10)(Weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen. Sendezeitänderung gilt bis Do., 9.4.2020.) ___________________Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:17.00 heute17.15 hallo deutschland (VPS 17.10)(Weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen. Sendezeitänderung gilt bis Do., 9.4.2020.)Woche 18/20So., 26.4.20.15 Herzkino (VPS 20.14) Inga Lindström: Tanz mit mir Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription Woche 19/20So., 3.5.20.15 Herzkino Ella Schön - Die nackte Wahrheit Bitte Ergänzung beachten: AudiodeskriptionWoche 20/20So., 10.5.19.10 Berlin direkt Bitte Änderung beachten: Moderation: Shakuntala BanerjeeBitte streichen: Theo Koll____________________________20.15 Herzkino Ella Schön - Sturmgeschwister Bitte Ergänzung beachten: AudiodeskriptionMo., 11.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.00 SOKO München (HD/UT) ZombieArthur Bauer Gerd Silberbauer Theo Renner Michel Guillaume Katharina Hahn Bianca Hein Dominik Morgenstern Joscha Kiefer Franz Ainfachnur Christofer v. Beau Dr. Weissenböck Florian Odendahl Antonia Bischoff Amanda da Gloria Till Ruperti Jonathan Berlin Cosima Wüsthoff Mala Emde Christoph Eckstein Johannes Zirner Martin Erlebach Matthias Kostya Gisela Plate Gabriele Dossi Roland Carstens Tobias Maehler Julia Reiter Judith Peres und andereSchnitt: Nina Meister Titelmusik: Arpad Bondy Musik: Rainer Oleak Kamera: Simon Zeller Buch: Renate Kampmann, Flying Nuns Regie: Mike Viebrock, Enno Reese (Erstsendung 19.12.2016) Deutschland 2016(Die Folge " Dropouts" verschiebt sich auf Mo., 18.5.2020, 18.00 Uhr.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4563896OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell