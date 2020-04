ZDF-Programmänderung ab Woche 14/20

Mainz (ots) - Woche 14/20Do., 2.4.Bitte Programmänderung beachten:19.00 heute19.23 Wetter (VPS 19.20)19.30 ZDF spezial (HD/UT) Corona-Krise in Deutschland - Antworten auf Ihre Fragen Moderation: Marcus Niehaves(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Die Serie " Notruf Hafenkante" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:Do., 9.4. StiefsöhneDo., 16.4. Die Sennerin vom Waseberg (Wiederholung um 1.30 Uhr beachten) Do., 23.4. Schatten der Vergangenheit (Wiederholung um 1.30 Uhr beachten) Do., 30.4. Plan B (Wiederholung um 1.30 Uhr beachten) Do., 7.5. Verfolgt (Wiederholung um 2.20 Uhr beachten) Do., 14.5. Franzis Albtraum (Wiederholung um 1.30 Uhr beachten) Do., 21.5. Die zweite Chance, 19.30 Uhr (Wiederholung um 0.45 Uhr beachten)Woche 15/20So., 5.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.30 Terra Xpress Spezial (HD/UT) Der Corona-Schock: Deutschland hofft und handelt Moderation: Lena Ganschow Deutschland 2020("Terra Xpress: Miese Abzocker und fiese Tricks" entfällt.) _____________________Bitte neuen Ausdruck beachten:4.00 Terra Xpress Spezial (5.00/HD/UT) Der Corona-Schock: Deutschland hofft und handelt (von 18.30 Uhr) Moderation: Lena Ganschow Deutschland 2020(Die Wiederholung "Terra Xpress: Miese Abzocker und fiese Tricks" entfällt.)Woche 16/20Sa., 11.4.17.05 Länderspiegel Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Ralph Schumacher(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 3.05 Uhr beachten.)So., 12.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Rennstrecke Autobahn Zoff ums Tempolimit Film von Oliver Koytek (Erstsendung 23.6.2019) Deutschland 2019Woche 17/20Sa., 18.4.17.05 Länderspiegel Bitte Änderung beachten: Moderation: Ralph SchumacherBitte streichen: Yve Fehring(Änderung bitte auch für die Wiederholung um 2.10 Uhr beachten.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4562167OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell