ZDF-Programmänderung ab Woche 14/20

Mainz (ots) - Woche 14/20Di., 31.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Corona-Krise - Wie das Virus die Gesellschaft verändert Moderation: Hanna ZimmermannWoche 15/20Mo., 6.4.Bitte Programmänderung ab 1.45 Uhr beachten:1.45 girl friends (VPS 1.44/4:3) Alles hat ein Ende (1)Marie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Walter Schellemann Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein Kamera: Reginald Naumann Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 26.12.1995) Deutschland 19952.30 girl friends (4:3) Alles hat ein Ende (2)Marie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Walter Schellemann Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein Kamera: Reginald Naumann Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 26.12.1995) Deutschland 1995 ______________________zu Mo., 6.4.3.15 girl friends (4:3) HöhenangstMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Walter Schellemann Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein Kamera: Reginald Naumann Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 2.1.1996) Deutschland 19954.00 girl friends (4:3) VerknalltMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Walter Schellemann Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein Kamera: Reginald Naumann Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 9.1.1996) Deutschland 19954.45 Leute heute4.55- hallo deutschland 5.30(Die Wiederholungen "Bares für Rares" ab 1.45 Uhr sowie "zdf.formstark" entfallen.)Mi., 8.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.15 auslandsjournal (HD) Moderation: Antje Pieper Deutschland 2020("auslandsjournal spezial: Mexiko - auf der anderen Seite der Mauer" wird auf Mi., 15.4., 22.15 Uhr verschoben.) ___________________zu Mi., 8.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:2.15 auslandsjournal (HD) (von 22.15 Uhr) Moderation: Antje Pieper Deutschland 2020(Die Wiederholung "auslandsjournal spezial: Mexiko - auf der anderen Seite der Mauer" wird auf Mi., 15.4., 3.00 Uhr verschoben.)Do., 9.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:12.10 drehscheibe (HD)("drehscheibe: Reiselust in Gottes Namen - Deutsche Pilger im Heiligen Land" entfällt.) ___________________Bitte Programmänderung ab 1.15 Uhr beachten:1.15 girl friends (VPS 1.14/4:3) SchrecksekundenMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Walter Schellemann Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein Kamera: Reginald Naumann Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 16.1.1996) Deutschland 19952.00 girl friends (VPS 1.59/4:3) IndiskretMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Walter Schellemann Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein Kamera: Reginald Naumann Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 23.1.1996) Deutschland 1995 ____________________zu Do., 9.4.2.45 girl friends (VPS 2.44/4:3) StocksauerMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Walter Schellemann Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein Kamera: Reginald Naumann Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 30.1.1996) Deutschland 19953.30 girl friends (VPS 3.29/4:3) AusgeflipptMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Walter Schellemann Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein Kamera: Reginald Naumann Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 6.2.1996) Deutschland 19954.15 girl friends (VPS 4.14/4:3) Unverdünnte HölleMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Walter Schellemann Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein Kamera: Reginald Naumann Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 13.2.1996) Deutschland 19955.00- hallo deutschland 5.30(Die Wiederholungen "Notruf Hafenkante", "SOKO Wismar: Omelette Surprise", "SOKO Stuttgart", "SOKO Wismar: Der Gourmetkoch" sowie "Die Rosenheim-Cops" entfallen.)Woche 16/20Sa., 11.4.12.05 Menschen - das Magazin Bitte streichen: Moderation: Sandra OlbrichDi., 14.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:21.00 Frontal 21 (HD/UT) Moderation: Ilka Brecht("Frontal 21: Mobil auch ohne Auto?" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.)Mi., 15.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.15 auslandsjournal spezial (HD) Mexiko - auf der anderen Seite der Mauer mit Antje Pieper Deutschland/Mexiko 2020 (Text und weitere Angaben s. Mi., 8.4.2020) ________________________Bitte neuen Ausdruck beachten:3.00 auslandsjournal spezial (HD) Mexiko - auf der anderen Seite der Mauer mit Antje Pieper (von 22.15 Uhr) Deutschland/Mexiko 2020 (Text und weitere Angaben s. Mi., 8.4.2020)________________________Bitte neuen Ausdruck beachten:4.00 Frontal 21 (HD/UT) (vom Vortag) Moderation: Ilka Brecht Deutschland 2020(Die Wiederholung "Frontal 21: Mobil auch ohne Auto?" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.)Do., 16.4.Bitte Programmänderung ab 2.15 Uhr beachten:2.15 girl friends (VPS 2.14/4:3) Flucht nach vornMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Walter Schellemann Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein Kamera: Reginald Naumann Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 20.2.1996) Deutschland 19953.00 girl friends (VPS 2.59/4:3) AbwärtsMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Walter Schellemann Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein Kamera: Reginald Naumann Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 27.2.1996) Deutschland 19953.45 girl friends (VPS 3.44/4:3) ZündstoffMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Stracé und andereSchnitt: Walter Schellemann Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein Kamera: Reginald Naumann Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 5.3.1996) Deutschland 1995 __________________zu Do., 16.4.4.30 girl friends (VPS 4.29/4:3) Kuss oder SchlussMarie Malek Mariele Millowitsch Ilka Frowein Tamara Rohloff Ronaldo Schäfer Walter Sittler Frau Stade Andrea Bürgin Elfie Gerdes Manon Straché und andereSchnitt: Walter Schellemann Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein Kamera: Reginald Naumann Buch: Christian Pfannenschmidt Regie: Christine Kabisch (Erstsendung 12.3.1996) Deutschland 19955.15- hallo deutschland 5.30(Die Wiederholungen "Notruf Hafenkante", " SOKO Stuttgart", "SOKO Wismar" sowie "Die Rosenheim-Cops" entfallen.)Woche 17/20Sa., 18.4.12.05 Menschen - das Magazin Bitte streichen: Moderation: Sandra OlbrichWoche 18/20So., 26.4.9.30 Evangelischer Gottesdienst Bitte Ergänzung beachten: Freiheit hat offene AugenWoche 19/20Sa., 2.5.Bitte neuen Ausdruck beachten12.05 Menschen - das Magazin (HD/UT) Moderation: Sandra Olbrich Deutschland 2020("Menschen - das Magazin: Ideen für mehr Teilhabe" verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4561136OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell