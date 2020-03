ZDF-Programmänderung ab Woche 14/20

Mainz (ots) - Woche 14/20Fr., 3.4.Bitte Programmänderung beachten:10.30 Lafer kocht! (VPS 10.29) Deutschland 2020(Weiterer Ablauf 11.15 Uhr wie vorgesehen. "Notruf Hafenkante: Scheißtag" entfällt.)Woche 15/20Mo., 6.4.Bitte Programmänderung beachten:10.30 Lafer kocht! (VPS 10.29) Deutschland 2020(Weiterer Ablauf 11.15 Uhr wie vorgesehen. "Notruf Hafenkante: Außer Kontrolle" entfällt.)Di., 7.4.Bitte Programmänderung beachten:10.30 Lafer kocht! (VPS 10.29) Deutschland 2020(Weiterer Ablauf 11.15 Uhr wie vorgesehen. "Notruf Hafenkante: Die unüblichen Verdächtigen" entfällt.)Mi., 8.4.Bitte Programmänderung beachten:10.30 Lafer kocht! (VPS 10.29) Deutschland 2020(Weiterer Ablauf 11.15 Uhr wie vorgesehen. "Notruf Hafenkante: Der glatte Wahnsinn" entfällt.)Do., 9.4.Bitte Programmänderung beachten:10.30 Lafer kocht! (VPS 10.29) Deutschland 2020(Weiterer Ablauf 11.15 Uhr wie vorgesehen. "Notruf Hafenkante: Help" entfällt.) _____________________zu Do., 9.4.Bitte Programmänderung beachten:2.00 SOKO Wismar (VPS 1.59/HD/UT) Omelette Surprise (vom Vortag)Jan Reuter Udo Kroschwald Katrin Börensen Claudia Schmutzler Nils Theede Jonas Laux Kai Timmermann Mathias Junge Leena Virtanen Li Hagman Rudi Treitschke Hannes Hellmann Dr. Helene Sturbeck Katharina Blaschke und andereBuch und Regie: Hans-Christoph Blumenberg Deutschland 2014(Die Wiederholung ""Notruf Hafenkante: Help" entfällt.)Woche 16/20Mo., 13.4.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Ein Sommer in Amsterdam (HD/UT)Mia Kaufmann Ulrike Folkerts Jan van Haalen Filip Peeters Mathijs van Haalen Benedikt Blaskovic Hetty de Witt Reneè Soutendijk Sanne Lucie Heinze Britt Mulder Joy Maria Bai Willem van Haalen Chiem van Houweninge Stiyn Vanderbrugge Rainer Piwek Hannah Paula Kalenberg Piet Kranendonk Germain Wagner und andereSchnitt: Ronny Mattas Musik: Micki Meuser Kamera: Frank Lamm Buch: Thomas Kirdorf Regie: Karola Meeder (Erstsendung 25.5.2014) Deutschland 2014("Ein Sommer in Andalusien" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4560407OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell