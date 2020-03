ZDF-Programmänderung ab Woche 14/20

Mainz (ots) - Woche 14/20Mi., 1.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.30 auslandsjournal spezial (VPS 22.15/HD/UT) Corona global - wie das Virus die Welt verändert Moderation: Antje Pieper Deutschland 2020 _____________________Bitte neuen Ausdruck beachten:23.00 ZDFzoom (VPS 22.45/HD/UT) Katastrophenschutz am Limit Wie gut ist Deutschland aufgestellt? Film von Oliver Koytek, Maren Boje, Jochen Schulze, Anja Marx und Anna-Sofia Angelis Kamera: Chris Koytek, Eduard Heizmann, Jürgen Heck, Florian Gindra, Jens Pätzold Deutschland 2020_____________________Bitte neuen Ausdruck beachten:2.30 auslandsjournal spezial (VPS 2.15/HD/UT) Corona global - wie das Virus die Welt verändert (von 22.30 Uhr) Moderation: Antje Pieper Deutschland 2020 _____________________Bitte neuen Ausdruck beachten:3.00 ZDFzoom (VPS 2.45/HD/UT) Katastrophenschutz am Limit Wie gut ist Deutschland aufgestellt? Film von Oliver Koytek, Maren Boje, Jochen Schulze, Anja Marx und Anna-Sofia Angelis (von 23.00 Uhr) Kamera: Chris Koytek, Eduard Heizmann, Jürgen Heck, Florian Gindra, Jens Pätzold Deutschland 2020Woche 16/20Fr., 17.4.Bitte Programmänderung beachten:3.05 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.05)3.50 hallo deutschland (HD/UT) (von 17.10 Uhr) Deutschland 20204.15- Hanni & Nanni (HD/Dd 5.1/UT) 5.35 Spielfilm nach der Buchreihe von Enid BlytonHanni Sophia Münster Nanni Jana Münster Frau Theobald Hannelore Elsner George Sullivan Heino Ferch Frau Mägerlein Suzanne von Borsody Jule Sullivan Anja Kling Mademoiselle Bertoux Katharina Thalbach Rüdiger Hack Oliver Pocher Erikas Mutter Sunnyi Melles Jenny Zoe Thurau Erika Aleen Jana Kötter Suse Lisa Vicari Kathrin Ricarda Zimmerer Oktavia Emelie Kundrun Antonia Eva Haushofer und andereDrehbuch: Jane Ainscough, Katharina Reschke Regie: Christine Hartmann Deutschland 2009(Die Wiederholungen "Der Alte" sowie " drehscheibe" entfallen.)Woche 17/20Sa., 18.4.Bitte Programmänderung beachten:0.35 Filmnacht im ZDF (VPS 3.00) Sleepless Night - Nacht der Vergeltung2.10 Länderspiegel (VPS 4.55)2.40 zdf.formstark (HD) Deutschland 20202.45 Hanni & Nanni 2 (HD/Dd 5.1/UT) Spielfilm nach der Buchreihe von Enid BlytonHanni Jana Münster Nanni Sophia Münster George Sullivan Heino Ferch Frau Mägerlein Suzanne von Borsody Jule Sullivan Anja Kling Mademoiselle Bertoux Katharina Thalbach Daphne Diehl Barbara Schöneberger Frau Goethe Carolin Kebekus Roland Martin Ontrop Frau Theobald Hannelore Elsner Philippe Sven Gielnik Lilly Luisa Spaniel Cosi Joyce Abou-Zeid Erika Aleen Jana Kötter Daniela Nele Guderian Frau Hubertus Monika Manz Fürst von Saghaba Nasrollah Sagheb und andereGast: LaFeeDrehbuch: Jane Ainscough, Christoph Silber Regie: Julia von Heinz Deutschland 2011zu Sa., 18.4.4.10- Hanni & Nanni 3 (HD/Dd 5.1/UT) 5.30 Spielfilm nach der Buchreihe von Enid BlytonHanni Jana Münster Nanni Sophia Münster Frau Theobald Hannelore Elsner Mademoiselle Bertoux Katharina Thalbach Frau Mägerlein Suzanne von Borsody Daphne Diehl Barbara Schöneberger Daniela Nele Guderian Lilly Luisa Spaniel Erika Aleen Jana Kötter Hugh Gordon Justus von Dohnányi Clyde Leopold Klieeisen Seth Liam van Enschot Wuschel Mattis Genz Prof. Konrad Kästner Konstantin Wecker Jette Michelle Heik Joe Johann Florin und andereDrehbuch: Christoph Silber Regie: Dagmar Seume Deutschland 2014("Hannibal", " Notruf Hafenkante" sowie "Menschen - das Magazin" entfallen.)Di., 21.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:20.15 ZDFzeit (HD/UT) Elizabeth II Die ewige Queen Film von Ulrike Grunewald Kamera: Alexander Hein, Stephan Radke Deutschland 2020Fr., 24.4.Bitte Programmänderung beachten:3.00 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.45)3.45 hallo deutschland (VPS 5.00)4.15- Stella und der Stern des Orients (UT) 5.35 Abenteuerliche Zeitreise in die VergangenheitStella Laura Berschuck Clementine Hanna Schwamborn Gustav Julius Römer Dr. Lodeus Hans-Martin Stier Kleinheinz Axel Prahl und andereRegie: Erna Schmidt Deutschland 2008(Die Wiederholungen "Der Alte" und "Leute heute" entfallen.)Woche 18/20Sa., 25.4.Bitte Programmänderung beachten:5.35 Die Jungs-WG: Elternfrei in Barcelona(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen. "Deutschland von oben" entfällt.) ___________________zu Sa., 25.4.Bitte Programmänderung beachten:4.10 Deutschland von oben (VPS 4.09/HD) Deutschland 20204.25- Timm Thaler oder das verkaufte Lachen (HD/AD/Dd 5.1./UT) 6.00 Nach dem gleichnamigen Roman von James KrüssTimm Thaler Arved Friese Baron Lefuet Justus von Dohnányi Behemoth Axel Prahl Belial Andreas Schmidt Ida Bebber Jule Hermann Kreschimir Charly Hübner Hausdame Yvonne Nadja Uhl Lydia, Timms Stiefmutter Steffi Kühnert Hans Thaler Bjarne Mädel Frau Bebber, Idas Mutter Fritzi Haberlandt Sprecher Rennplatz Harald Schmidt Schuldirektor Heinz-Rudolf Kunze Grabredner Milan Peschel Concierge Thomas Ohrner Erwin Emil von Schönfels Erzähler Joachim Król und andereSchnitt: Jörg Hauschild Musik: Johannes Repka Kamera: Michael Hammon Drehbuch: Alexander Adolph Regie: Andreas Dresen (Erstsendung 26.12.2018) Deutschland 2016("Ein Hund namens Beethoven" sowie "Länderspiegel" entfallen.)So., 26.4.Bitte Programmänderung beachten:6.00 Die Biene Maja(Weiterer Ablauf ab 6.10 Uhr wie vorgesehen. "Deutschland von oben" entfällt.)Woche 19/20Mo., 4.5.23.40 heute+ Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Hanna Zimmermann(Ergänzung bitte auch für Di., 5.5. bis Fr., 8.5.2020 berücksichtigen.)Di., 5.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:23.00 Leschs Kosmos (HD) Corona - Fakten, Fakten, Fakten Deutschland 2020("Leschs Kosmos: Kuhstallpille & Co - Der Allergiecode geknackt?" verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4560216OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell