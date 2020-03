ZDF-Programmänderung ab Woche 13/2020

Mainz (ots) - Woche 13/20Mi., 25.3.Bitte geänderten Programmablauf beachten:19.00 heute19.24 Wetter (VPS 19.20)19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Moderation: Hanna Zimmermann19.40 Blutige Anfänger (VPS 19.25)20.30 Das Gesetz sind wir (VPS 20.15)22.00 heute journal (VPS 21.45)22.30 auslandsjournal spezial Corona global - wie das Virus die Welt verändert (VPS 22.15)23.00 ZDFzoom Der Corona-Effekt (VPS 22.45)23.30 Markus Lanz (VPS 23.15)0.45 heute+ (VPS 0.30)1.00 auslandsjournal - die doku Preis der Freiheit - Hongkongs Aufstand gegen China (VPS 0.44)1.45 ZDFzeit Stresstest Corona (VPS 1.30)2.30 auslandsjournal spezial Corona global - wie das Virus die Welt verändert (VPS 2.15) (von 22.30 Uhr)3.00 ZDFzoom Der Corona-Effekt (VPS 2.45) (von 23.00 Uhr)3.25 Frontal 21 (VPS 3.15)4.00 auslandsjournal - die doku Preis der Freiheit - Hongkongs Aufstand gegen China (VPS 3.59) (von 1.00 Uhr)4.45 Leute heute (HD/UT) (von 17.45 Uhr) Deutschland 20205.00- hallo deutschland (VPS 5.15) 5.30(Die Wiederholung "plan b: Im Urlaub Gutes tun" entfällt.)Do., 26.3.Bitte geänderten Programmablauf beachten:19.00 heute19.24 Wetter (VPS 19.20)19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT)19.40 Notruf Hafenkante (VPS 19.25)20.30 Das Traumschiff (VPS 20.15)22.00 heute journal (VPS 23.15)22.30 maybrit illner (VPS 22.15)23.30 Markus Lanz (VPS 23.45)0.45 heute+ (VPS 0.55)1.00 Blutige Anfänger (VPS 1.10)1.45 Notruf Hafenkante (VPS 1.55) (von 19.40 Uhr)2.30 Notruf Hafenkante (VPS 2.40)3.15 SOKO Stuttgart (VPS 3.25)4.00 SOKO Wismar (VPS 3.45)4.40 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.10)5.25- zdf.formstark (HD) 5.30 Deutschland 2020(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.) Fr., 27.3.Bitte geänderten Programmablauf beachten:19.00 heute19.24 Wetter (VPS 19.20)19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT)19.40 Bettys Diagnose (VPS 19.25)20.30 Der Alte (VPS 20.15)21.30 Letzte Spur Berlin (VPS 21.15)22.15 heute journal (VPS 22.00)22.50 heute-show (VPS 22.30)23.20 aspekte - on tour (VPS 23.00)0.05 heute+ (VPS 23.45)0.20 neoriginal (VPS 0.00) Dunkelstadt1.05 Unter Verdacht (VPS 0.45)2.35 Monk (VPS 2.15)3.20 Monk (VPS 2.55)4.00 Letzte Spur Berlin (VPS 3.40) (von 21.30 Uhr)4.45- Der Alte (VPS 4.25) 5.45 (von 20.30 Uhr)("zdf.formstark" entfällt.) Woche 14/20Sa., 28.3.Bitte geänderten Programmablauf beachten:5.45 Deutschland von oben (HD) Deutschland 20206.00 Die Jungs-WG: Elternfrei in Barcelona (VPS 5.35)(Weiterer Ablauf ab 6.25 Uhr wie vorgesehen. "Löwenzahn" entfällt.)____________________Bitte geänderten Programmablauf beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)19.35 Die Bergretter (VPS 19.25)20.25 Der Samstagskrimi (VPS 20.15) Unter Verdacht22.10 SOKO Leipzig (VPS 22.00)22.55 heute journal (VPS 22.45)23.10 das aktuelle sportstudio (VPS 23.00)0.10 heute Xpress (VPS 0.00)0.15 heute-show (VPS 0.05)0.45 Filmnacht im ZDF (VPS 0.35) Desperate Measures - Jede Stunde zählt3.20 Darkman (VPS 3.10)4.45 SOKO Wien (VPS 4.40) 5.30(Die Wiederholung "Länderspiegel" verschiebt sich auf So., 29.3.2020, 5.30 Uhr.)So., 29.3.Bitte geänderten Programmablauf beachten:5.30 Länderspiegel (HD/UT) (vom Vortag)(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen. "Deutschland von oben" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4555806OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell