ZDF-Programmänderung ab Woche 13/2018

Mainz (ots) - Woche 13/18Sa., 24.3.9.50 ZDF SPORTextraWintersportBitte geänderte Beginnzeit beachten:ca. 12.00Weltcup Nordische Kombination, FinaleSpringenSo., 25.3.Bitte korrekte Beginnzeit beachten:10.30 ZDF SPORTextraWintersport. . .Woche 14/18So., 1.4.19.00 heuteBitte Änderung beachten:Moderation: Barbara HahlwegBitte streichen: Petra Gerster(Änderung bitte auch für Mo. 2.4.2018 beachten.)Mi., 4.4.18.00 SOKO WismarFür die Tonne . . . Bitte Änderung in derStabliste beachten: Buch: Hanno RaichleBitte streichen: Heino(Änderung bitte auch für die Wiederholung am Do., 5.4., um 3.45Uhr beachten.)Do., 5.4.19.00 heuteBitte Änderung beachten:Moderation: Petra GersterBitte streichen: Barbara Hahlweg(Änderung bitte auch für Fr. 6.4.2018 beachten.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell