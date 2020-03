ZDF-Programmänderung ab Woche 12/2020

Mainz (ots) - Woche 12/20Fr., 20.3.23.00 aspekte Bitte Änderung beachten: Moderation: Jo SchückBitte streichen: Katty SaliéWoche 13/20Mo., 23.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 Die Küchenschlacht (HD) Spezialwoche mit Sterneköchen Deutschland 2020Di., 24.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 Die Küchenschlacht (HD) Spezialwoche mit Sterneköchen Deutschland 2020Mi., 25.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 Die Küchenschlacht (HD) Spezialwoche mit Sterneköchen Deutschland 2020Do., 26.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 Die Küchenschlacht (HD) Spezialwoche mit Sterneköchen Deutschland 2020Fr., 27.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 Die Küchenschlacht (HD) Spezialwoche mit Sterneköchen Deutschland 2020Woche 14/20Mo., 30.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 Die Küchenschlacht (HD) Spezialwoche mit Sterneköchen Deutschland 2020Di., 31.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 Die Küchenschlacht (HD) Spezialwoche mit Sterneköchen Deutschland 2020Mi., 1.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 Die Küchenschlacht (HD) Spezialwoche mit Sterneköchen Deutschland 2020Do., 2.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 Die Küchenschlacht (HD) Spezialwoche mit Sterneköchen Deutschland 2020Fr., 3.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 Die Küchenschlacht (HD) Spezialwoche mit Sterneköchen Deutschland 2020Woche 15/20So., 5.4.9.03 sonntags Bitte Änderung beachten: Glauben in Zeiten der PandemieBitte streichen: Aus Fehlern lernenWoche 16/20Fr., 17.4.0.45 Neue Serie Better Call Saul Bitte Ergänzung beachten: Originalton __________________1.35 Better Call Saul Bitte Ergänzung beachten: Originalton(Ergänzung bitte auch für die Folgen am Fr., 24.4.20 um 0.45 Uhr und 1.30 Uhr sowie Fr., 1.5.20 um 0.20 Uhr und 1.05 Uhr berücksichtigen.)Woche 17/20Mo., 20.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 Die Küchenschlacht (HD) Spezialwoche mit Sterneköchen Deutschland 2020Di., 21.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 Die Küchenschlacht (HD) Spezialwoche mit Sterneköchen Deutschland 2020Mi., 22.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 Die Küchenschlacht (HD) Spezialwoche mit Sterneköchen Deutschland 2020Do., 23.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 Die Küchenschlacht (HD) Spezialwoche mit Sterneköchen Deutschland 2020Fr., 24.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 Die Küchenschlacht (HD) Spezialwoche mit Sterneköchen Deutschland 2020Woche 18/20So., 26.4.9.03 sonntags Bitte Änderung beachten Die Krise gemeinsam durchstehenBitte streichen: Zukunft des EhrenamtsPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4552917OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell