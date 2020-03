ZDF-Programmänderung ab Woche 12/2020

Mainz (ots) - Woche 12/20Mi., 18.3.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:19.00 heute19.25 Wetter (VPS 19.20)19.30 Ansprache der Bundeskanzlerin (HD/UT) Deutschland 202019.45 ZDF spezial (HD/UT)20.15 Aktenzeichen XY... ungelöst21.45 heute journal22.15 auslandsjournal spezial22.45 Markus Lanz (VPS 23.15)0.00 heute+ (VPS 0.30)0.15 ZDFzoom (VPS 22.45) Endstation Libyen - Europa schottet sich ab0.45 Operation Rubikon (VPS 0.44)1.45 Aktenzeichen XY... ungelöst (VPS 1.30)3.15 auslandsjournal spezial (VPS 3.00)3.45 ZDFzoom (VPS 3.30) Endstation Libyen - Europa schottet sich ab (von 0.15 Uhr)4.15 plan b: Hilfe für die Seele (VPS 4.45) Neue Wege aus der Depression Film von Nadja Kölling (vom 14.3.2020) Deutschland 20204.45 Leute heute (VPS 4.44/HD/UT) (von 17.45 Uhr) Deutschland 20205.00 hallo deutschland (VPS 5.15) -5.30(Die "Dokumentation" um 4.15 Uhr entfällt.)Die Serie "Blutige Anfänger" verschiebt sich wie folgt:Mi., 25.03. Im rechten Licht und Wiederholung am Do., 26.3., 0.45 Uhr Mi., 01.04. Wunschkind Mi., 08.04. Frauenmörder und Wiederholung am Do., 9.4., 0.30 Uhr Mi., 15.04. Gnadenlos und Wiederholung am Do., 16.4., 0.45 UhrWoche 17/20Mi., 22.4.Bitte Programmänderung beachten:19.25 Blutige Anfänger (VPS 19.24) Blinder Fleck (Text und weitere Angaben s. 15.4.2020)Die Serie "Heldt" verschiebt sich wie folgt:Mi., 29.04. Jagd auf Roter Pullover und Wiederholung am Do., 30.4., 0.45 Uhr Mi., 06.05. Bochum GangstaDo., 23.4.Bitte Programmänderung beachten:0.45 Blutige Anfänger (VPS 0.44) Blinder Fleck (vom Vortag) (Text und weitere Angaben s. 16.4.2020)(Die Wiederholung "Heldt: Jagd auf Roter Pullover" verschiebt sich auf Do., 30.4., 0.45 Uhr)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4551199OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell