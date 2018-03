ZDF-Programmänderung ab Woche 12/2018

Mainz (ots) - Woche 12/18Mi., 21.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoom (HD/UT)Abgekartetes Spiel?Wie Lufthansa sich Air Berlin schnappteFilm von Ralph Goldmann und Andreas HalbachKamera: Holger HahnDeutschland 2018Woche 14/18Di., 3.4.19.20 UEFA Champions League Magazin (VPS 19.21). . .Bitte Ergänzung beachten:Moderation: Jochen Breyer___________________________20.25 UEFA Champions LeagueFC Sevilla - FC Bayern MünchenViertelfinale, Hinspiel. . .Bitte Ergänzung beachten:Moderation: Jochen Breyer___________________________Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.20 Uhrbeachten:0.20 heute+ (VPS 0.00)0.35 Neu im Kino (VPS 0.15)"Film Stars Don't Die in Liverpool" von Paul McGuigan0.40 UEFA Champions League (VPS 0.35)FC Sevilla - FC Bayern MünchenViertelfinale, Hinspiel. . .2.15 Camilla Läckberg: Mord in Fjällbacka (VPS 2.20)3.45 Line of Duty (VPS 3.50)4.45 Leute heute (VPS 4.50)4.55- hallo deutschland (VPS 5.00)5.30("Deutschland von oben" entfällt.)Woche 15/18Mi., 11.4.19.20 UEFA Champions League Magazin. . .Bitte Ergänzung beachten:Moderation: Oliver Welke___________________________20.25 UEFA Champions League (Fub/HD/AD/Dd5.1/UT)FC Bayern München - FC SevillaViertelfinale, Rückspiel. . .Bitte Ergänzung beachten:Moderation: Oliver WelkeWoche 17/18So., 22.4.Bitte Programmänderung beachten:19.30 Terra X (HD/UT)Das Ende der DinosaurierDeutschland 2018("Terra X: Sternstunden der Steinzeit" wird auf einen späterenZeitpunkt verschoben.)__________________________Bitte Programmänderung beachten:2.35 Terra X (HD/UT)Das Ende der Dinosaurier(von 19.30 Uhr)Deutschland 2018("Terra X: Sternstunden der Steinzeit" wird auf einen späterenZeitpunkt verschoben.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell