ZDF-Programmänderung ab Woche 12/20

Mainz (ots) - Woche 12/20Di., 17.3.Bitte Programmänderung beachten:16.00 heute - in Deutschland (HD/UT)("heute - in Europa" entfällt.)-------------------------Bitte nochmalige Programmänderung, Ausdruck und Beginnzeitkorrekturen beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)) Stillstand, Kurssturz und drohende Pleiten - Hält die Wirtschaft durch? Moderation: Hanna Zimmermann (HD/UT)19.40 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)20.30 ZDF spezial (HD/UT)21.45 heute journal22.15 maybrit illner spezial (VPS 22.14/HD/UT) Der Polit-Talk im ZDF23.00 Markus Lanz (VPS 22.45)0.20 heute+ (VPS 0.00)0.35 Girl on the train (VPS 0.15)2.15 Luther (VPS 1.55)4.00 Father Brown (VPS 3.40)4.45 Deutschland von oben (VPS 4.24)4.50 Leute heute (VPS 4.45)5.00 hallo deutschland (VPS 5.10) -5.30("Leschs Kosmos Spezial" und "Frontal 21" entfallen. "37°: Vermisst" wird auf Di., 31.3.2020, 22.15 Uhr verschoben.) Mi., 18.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.15 auslandsjournal spezial (HD) Corona global - wie das Virus die Welt verändert Moderation: Antje Pieper------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:3.15 auslandsjournal spezial (VPS 3.00/HD) Corona global - wie das Virus die Welt verändert (vom 22.15 Uhr) Moderation: Antje PieperBitte Programmänderung beachten:-------------------4.15 Dokumentation5.00 hallo deutschland (VPS 5.15) -5.30(Die Wiederholung "Frontal 21" entfällt.)Do., 19.3.19.00 heute Bitte Änderung beachten: Moderation: Petra GersterBitte streichen: Barbara HahlwegWoche 14/20So., 29.3.Bitte neuen Ausdruck:9.30 Evangelischer Gottesdienst (HD/UT) Aus der Saalkirche in Ingelheim am RheinDi., 31.3.Bitte Programmausdruck beachten:22.15 37° Vermisst Wenn Menschen spurlos verschwinden Film von Iris Bettray Deutschland 2020 (Text und weitere Angaben s. 17.3.2020)