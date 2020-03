ZDF-Programmänderung ab Woche 12/20

Mainz (ots) - Woche 12/20Mo., 16.3.Bitte Programmänderung beachten:16.00 heute - in Deutschland("heute - in Europa" entfällt.)---------------------Bitte Programmänderung beachten:19.00 heute19.24 Wetter (VPS 19.20)19.30 ZDF spezial (/HD/UT) Grenzen zu, Schulen dicht - Der neue Alltag in Deutschland Moderation: Marcus Niehaves(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "WISO" entfällt.)Di., 17.3.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten:4.25 Deutschland von oben (VPS 4.24/HD) Deutschland 20204.45 Leute heute (HD/UT) (von 17.45 Uhr) Deutschland 20205.00 hallo deutschland (VPS 5.10) -5.30(Die Wiederholung "WISO" entfällt.) Mi., 18.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoom (HD/UT) Endstation Libyen - Europa schottet sich ab Film von Sara Creta und Jan M. Schäfer Kamera: Manuel Dalitz, Thomas Eidam, Stefan Göppert, Patrick Meyer-Clement Deutschland 2020-----------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:3.45 ZDFzoom (VPS 3.30/HD/UT) Endstation Libyen - Europa schottet sich ab Film von Sara Creta und Jan M. Schäfer (von 22.45 Uhr) Kamera: Manuel Dalitz, Thomas Eidam, Stefan Göppert, Patrick Meyer-Clement Deutschland 2020Fr., 20.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 Stadt, Land, Lecker (VPS 14.14/HD/UT) (Erstsendung 22.9.2018) Deutschland 2018("Die Küchenschlacht" entfällt.)-----------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:15.05 Bares für Rares (HD/UT) Die Trödel-Show mit Horst Lichter (Erstsendung 4.12.2019) Deutschland 2019Woche 13/20Sa., 21.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:16.00 Bares für Rares (HD/UT) Die Trödel-Show mit Horst Lichter (Erstsendung 5.12.2019) Deutschland 2019 So., 22.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:9.30 Katholischer Gottesdienst (HD/UT) Licht in der Dunkelheit Aus der Hospitalkirche St. Joseph in Bensheim---------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:13.15 kaputt und ... zugenäht! (HD) (Text und weitere Angaben s. 19.4.2020)---------------------Bitte neuen Ausdruck und korrekte Beginnzeit beachten:14.05 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 17.10/HD/UT) Die Trödel-Show mit Horst Lichter (Erstsendung 21.1.2018) Deutschland 2018Woche 14/20Sa., 28.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:17.35 plan b: Vielfalt säen (HD/UT) Saatgutretter im Einsatz Film von Christine Voges und Emanuela Casentini Deutschland 2020So., 29.3.9.30 Evangelischer Gottesdienst (HD/UT)Bitte streichen: Langer Atem für Europa Aus der deutschsprachigen-evangelischen Gemeinde in BrüsselMi., 1.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:4.45 plan b: Vielfalt säen (HD/UT) Saatgutretter im Einsatz Film von Christine Voges und Emanuela Casentini (vom 28.3.2020) Deutschland 2020 Woche 17/20So., 19.4.Bitte neuen Ausdruck beachten:11.50 ZDF-Fernsehgarten on tour (HD) Andrea Kiewel präsentiert die Frühlingsausgabe auf TeneriffaRegie: Nadja Zonsarowa (Erstsendung 22.4.2018) Deutschland/Spanien 2018------------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:14.00 kaputt und ... zugenäht! (HD) Moderation: Eva Brenner (Erstsendung 29.9.2019) Deutschland 2019Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4548834OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell