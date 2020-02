ZDF-Programmänderung ab Woche 11/2020

Mainz (ots) - Woche 11/20Di., 10.3.Bitte geänderten Programmablauf und neuen Ausdruck beachten:16.00 heute - in Europa (VPS 15.59/HD/UT)16.10 Die Rosenheim-CopsTödliche Beichte(Text und weitere Angaben s. Mi., 11.3.2020)17.00 heute Xpress (VPS 16.40)17.05 ZDF SPORTextra - Wintersport (VPS 16.00/HD/UT)Weltcup-SkispringenHerrenÜbertragung aus Lillehammer/NorwegenReporter: Stefan BierModeration: Sven VossExperte: Toni InnauerSkispringen bei zdfsport.de: Damen aus Lillehammer/Norwegenab 20.00 Uhr im Livestream(Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen. "Leute heute" entfällt.)___________________________Die Serie "Die Rosenheim-Cops" um 16.10 Uhr verschiebt sich wie folgt:Mi., 11.3. Mord im RosenbeetDo., 12.3. Fit in den Tod (und Wiederholung um 4.30 Uhr beachten)Fr., 13.3. Tödliches Licht (und Wiederholung um 4.35 Uhr beachten)Mo., 16.3. Mord auf der WeideDi., 17.3. Ein letzter DrinkMi., 18.3. Der süße TodDo., 19.3. Salto Mortale (und Wiederholung um 3.45 Uhr beachten)Mo., 23.3. Eine Leiche für den NeuenDi., 24.3. Der Tod mag KrimisMi., 25.3. Eine offene RechnungDo., 26.3. Eine Leiche, keine Leiche (und Wiederholung um 4.10 Uhr beachten)____________________________Die Serie "SOKO Köln" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:Di., 17.3. TangoDi., 24.3. EnthüllungDi., 31.3. Tod in der Milchstraßezu Di., 10.3.5.15- Menschen - das Magazin (VPS 5.14/HD/UT)5.30 Der rätselhafte Patient(vom 22.2.2020)Moderation: Sandra OlbrichDeutschland 2020(Die Wiederholung "Leute heute" entfällt.)Woche 13/20Fr., 27.3.Bitte Folgenänderung beachten:16.10 Die Rosenheim-CopsAbwärts in den TodKorbinian Hofer Joseph HannesschlägerTorsten Voß Robert LohrMarie Hofer Karin ThalerMiriam Stockl Marisa BurgerMichael Mohr Max MüllerPolizeidirektor Gert Achtziger Alexander Dudaund andereBuch: Nikolaus SchmidtRegie: Gunter Krää(Erstsendung 11.3.2008)Deutschland 2008Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4517496OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell