ZDF-Programmänderung ab Woche 11/2018

Mainz (ots) - Woche 11/18Fr., 16.3.19.20 Was nun, Herr Söder? (VPS 19.21)Bitte Änderung beachten:Fragen an den neuen Ministerpräsidenten von Bayernvon Peter Frey und Bettina SchaustenWoche 12/18Sa., 17.3.22.45 heute-journalBitte Änderung beachten:Moderation: Claus KleberBitte streichen: Marietta SlomkaSo., 18.3.22.30 heute-journalWahl in RusslandBitte Änderung beachten:Moderation: Claus Kleber, Christian SieversBitte streichen: Marietta Slomka___________________Woche 17/18Sa., 21.4.17.05 LänderspiegelBitte Änderung beachten:Moderation: Yve FehringBitte streichen: Ralph SchumacherPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell