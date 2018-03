ZDF-Programmänderung Woche 11/2018

Mainz (ots) - Woche 11/18Fr., 16.3.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 Was nun, Herr Söder? (VPS 19.21/HD/UT)Fragen an den künftigen Ministerpräsidenten von Bayernvon Peter Frey und Bettina Schausten19.40 Bettys Diagnose (VPS 19.25)Neue Folgen20.30 Der Alte (VPS 20.15)21.30 Letzte Spur Berlin (VPS 21.15)22.15 heute-journal (VPS 22.00)22.50 heute-show (VPS 22.35)23.20 aspekte (VPS 23.05)0.05 heute+ (VPS 23.50)Zur Erinnerung an Stephen Hawking0.25 Die Entdeckung der Unendlichkeit (HD/Dd5.1/UT)(The Theory of Everything)Stephen Hawking Eddie RedmayneJane Hawking Felicity JonesBeryl Wilde Emily WatsonDennis Sciama David ThewlisRegie: James MarshGroßbritannien/Japan/USA 2014Free-TV-Premiere2.15 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann (VPS 0.05)3.00 SOKO Kitzbühel (VPS 3.20)3.45 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.05)4.30 Deutschland von oben (VPS 4.50)4.40 Leute heute(von 17.45 Uhr)4.55- hallo deutschland (VPS 5.00)5.30("Columbo" um 0.50 Uhr und 2.05 Uhr entfallen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell