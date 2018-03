ZDF-Programmänderung ab Woche 11/2018

Mainz (ots) - Woche 11/18Mo., 12.3.19.25 WISOBitte Änderung beachten:Moderation: Sarah TackeBitte streichen: Marcus NiehavesWoche 12/18Sa., 17.3.Zur Erinnerung an Siegfried Rauch:Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:12.15 Rosamunde Pilcher: Alte Herzen rosten nicht (VPS12.16/HD/UT)Nach der Kurzgeschichte "A present from Michael"Gary Ilja RichterErica Ursela MonnPaula Kathi LeitnerPaul Siegfried RauchMelanie Lara MandokiJose Christopher Kohnund andereMusik: Richard BlackfordKamera: Helge PeykerDrehbuch: Martin WilkeRegie: Helmut Metzger(Erstsendung 17.11.2013)Deutschland 201313.45 Das Traumschiff (VPS 13.46/HD/UT)MalaysiaKapitän Paulsen Siegfried RauchBeatrice Heide KellerDr. Wolf Sander Nick WilderMaria Bronski Marie GruberPaul Bronski Heinz HoenigLena Rüthers Esther SchweinsMartin Pollack Christoph M. OhrtJulian Helfer Marek Erhardtund andereMusik: Hans Günter WagenerKamera: Marc PrillBuch: Jürgen WernerRegie: Stefan BartmannGemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF(Erstsendung 26.12.2013)Deutschland 2013(Weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen. "Father Brown: DieSünden der anderen" und "Father Brown: Amors Pfeile" werden in dieNacht verschoben. Rosamunde Pilcher: Nebel über Schloss Kilrush"entfällt.)________________zu Sa., 17.3.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:4.05 Father Brown (VPS 12.15)Die Sünden der anderen4.50 Father Brown (VPS 13.00)5.35 Amors PfeileDie Wiederholungen "Letzte Spur Berlin" und "Kerners Köche"entfallen.So., 18.3.Bitte Programmänderung und neuen Ausdruck beachten:5.35 Menschen - das Magazin (HD/UT)Paralympics in Südkorea(vom Vortag)Moderation: Sandra OlbrichDeutschland 2018(Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell