ZDF-Programmänderung ab Woche 05/17

Mainz (ots) - Woche 05/17So., 29.1.Bitte Programmänderung beachten:19.10 Was nun, Herr Schulz? (VPS 19.09/HD/UT)Fragen an den SPD-Kanzlerkandidatenvon Peter Frey und Bettina SchaustenDeutschland 2017(Weiterer Ablauf ab 19.28 Uhr wie vorgesehen. "Berlin direkt"entfällt.)-------------------------Bitte Programmänderung beachten:4.30 Frag den Lesch (VPS 4.29/HD)Die Geschichte von Männern und Frauen(von 3.30 Uhr)Deutschland 20174.45- Bettys Diagnose5.30("zdf.formstark" entfällt.)Woche 05/17Mi., 1.2.Bitte neuen Ausdruck beachten:23.00 ZDFzoom (HD/UT)Deutsche Post am LimitPreiskampf und gestresste MitarbeiterFilm von Arne LorenzKamera: Dieter Stümer, Jens LahrDeutschland 2017Woche 06/17Mo., 6.2.Bitte neuen Ausdruck beachten:3.50 ZDFzoom (HD/UT)Deutsche Post am LimitPreiskampf und gestresste MitarbeiterFilm von Arne Lorenz(vom 1.2.2017)Kamera: Dieter Stümer, Jens LahrDeutschland 2017Woche 08/17Fr., 24.2.19.25 Bettys Diagnose. . .Bitte streichen:Prof. Dr. Alexander von Arnstett Florian Fitz(Bitte auch für die Wiederholung am So., 26.2.2017, 4.45 Uhrbeachten.)Woche 09/17Fr., 3.3.21.15 Neue FolgenLetzte Spur BerlinBitte geänderten Folgentitel beachten:VerbranntBitte streichen: Abgebrannt(Änderung bitte auch für die Wiederholung am Sa., 4.3.2017, 4.10Uhr beachten.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell