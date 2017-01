ZDF-Programmänderung ab Woche 02/17

Mainz (ots) - Woche 02/17So., 8.1.18.00 ZDF.reportageDie ElbphilharmonieBitte Ergänzung beachten:Film von Kristina Hansen und Sven RiekenWoche 03/17Di., 17.1.Bitte Folgentausch beachten:20.15 ZDFzeit (HD/UT)Die Tricks der Lebensmittelindustrie (1)Turbo-Salami, Tütensuppen & Co.Film von Thomas LischakKamera: Björn SchneiderDeutschland 2017(Text und weitere Angaben s. 24.1.2017)(Weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen. "Die Tricks derLebensmittelindustrie: Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co." wird aufDi., 24.1.2017, 20.15 Uhr verschoben.)-------------------------1.00 Neu im KinoBitte Ergänzung beachten:"Manchester by the Sea" von Kenneth LonerganMi., 18.1.0.55 ZDFzeit (VPS 0.45/HD/UT)Die Tricks der Lebensmittelindustrie (1)Turbo-Salami, Tütensuppen & Co.Film von Thomas Lischak(vom Vortag)Kamera: Björn SchneiderDeutschland 2017(Text und weitere Angaben s. 25.1.2017)(Weiterer Ablauf ab 1.40 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "DieTricks der Lebensmittelindustrie: Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co."wird auf Mi., 25.1.2017, 0.45 Uhr verschoben.)Woche 04/17Di., 24.1.Bitte Folgentausch beachten:20.15 ZDFzeit (HD/UT)Die Tricks der Lebensmittelindustrie (2)Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co.Film von Thomas LischakKamera: Björn SchneiderDeutschland 2017(Text und weitere Angaben s. 17.1.2017)(Weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen. "Die Tricks derLebensmittelindustrie: Turbo-Salami, Tütensuppen & Co." wird auf Di.,17.1.2017, 20.15 Uhr vorgezogen.)Mi., 25.10.45 ZDFzeit (HD/UT)Die Tricks der Lebensmittelindustrie (2)Light-Produkte, Veggie-Wurst & Co.Film von Thomas Lischak(vom Vortag)Kamera: Björn SchneiderDeutschland 2017(Text und weitere Angaben s. 18.1.2017)(Weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "DieTricks der Lebensmittelindustrie: Turbo-Salami, Tütensuppen & Co."wird auf Mi., 18.1.2017, 0.55 Uhr vorgezogen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell