ZDF-Programmänderung ab 20/18

Mainz (ots) - Woche 20/18Di., 15.5.Bitte Korrektur des Sendetitels beachten:20.15 ZDFzeitHarry & Meghan . . . Bitte streichen: und(Korrektur bitte auch für die Wiederholung am Mi., 16.5.2018, 1.30Uhr beachten.)Do., 17.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:23.15 ZDF SPORTextra (Fub/HD/Dd 5.1/UT)BundesligaVfL Wolfsburg - Holstein KielRelegation, HinspielZusammenfassung aus der Volkswagen Arena in WolfsburgReporter: Thomas WarkModeration: Sven VossFr., 18.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.00 ZDF SPORTextra (Fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)Bundesliga liveKarlsruher SC - FC Erzgebirge AueRelegation, HinspielÜbertragung aus dem Wildparkstadion in KarlsruheReporter: Martin SchneiderModeration: Katrin Müller-HohensteinIn der Halbzeitpause:gegen 19.00 heute (HD/UT)Moderation: Petra Gerstergegen 19.05 Wetter (HD/UT)Woche 21/18Mo., 21.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:23.30 ZDF SPORTextra (Fub/HD/Dd 5.1/UT)BundesligaHolstein Kiel - VfL WolfsburgRelegation, RückspielZusammenfassung aus dem Holstein-Stadion in KielReporter: Thomas WarkModeration: Norbert KönigDi., 22.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.00 ZDF SPORTextra (Fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)Bundesliga liveFC Erzgebirge Aue - Karlsruher SCRelegation, RückspielÜbertragung aus dem Erzgebirgsstadion in AueReporterin: Claudia NeumannModeration: Katrin Müller-HohensteinIn der Halbzeitpause:gegen 19.00 heute (HD/UT)Moderation: Christian Sieversgegen 19.05 Wetter (HD/UT)Verlängerung und Elfmeterschießen möglichWoche 24/18Di., 12.6.22.15 37°Mein Haus zieht mitBitte Ergänzung beachten:AudiodeskriptionMi., 13.6.1.00 auslandsjournal - die dokuWolga, Wodka und WMBitte Ergänzung beachten:Film von Phoebe Gaa