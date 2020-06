ZDF-ProgrammÃ¤nderung ab Woche 23/20

Mainz (ots) - Woche 23/20Do., 4.6.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:19.00 heute19.20 Was nun, Frau Merkel? (VPS 19.19/HD/UT) Fragen an die Bundeskanzlerin von Peter Frey und Bettina Schausten19.40 Wetter (VPS 19.20)19.45 Notruf Hafenkante (VPS 19.25)20.30 Lena Lorenz - Gegen alle Zweifel (VPS 20.14)22.00 heute journal (VPS 21.45)22.30 maybrit illner (VPS 22.15)23.35 Markus Lanz (VPS 23.15)0.50 heute+ (VPS 0.30)1.05 Filmgorillas (VPS 0.44)1.15 Heldt (VPS 0.45)2.00 Notruf Hafenkante (VPS 01.30) Enkeltrick2.40 Notruf Hafenkante (VPS 02.15) Falsche Töne3.25 SOKO Stuttgart (VPS 03.00)4.10 Die Rosenheim-Cops (VPS 04.30)4.55 zdf.formstark (VPS 4.40)5.00- hallo deutschland (VPS 5.15) 5.30(Die Wiederholung "Leute heute" entfällt.)Woche 24/20So., 7.6.18.25 Terra Xpress (VPS 18.30) Bitte Ergänzung des Folgentitels beachten: Mieter-Chaos und glücklich im Wald(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 4.25 Uhr berücksichtigen.)-----------------------------------23.50 ZDF-History Bitte Änderung beachten: Die tödlichen Fehler der TitanicBitte streichen: Tödliche Fehler - Der Untergang der Titanic(Änderung bitte auch für die Wiederholung um 4.25 Uhr berücksichtigen.)Woche 25/20So., 14.6.18.25 Terra Xpress (VPS 18.30) Bitte Ergänzung des Folgentitels beachten: In die Luft gejagt und abgezockt(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 3.40 Uhr berücksichtigen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4614337OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell