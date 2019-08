ZDF-Progammhinweis / Samstag, 17., und Sonntag, 18. August 2019

Mainz (ots) -Samstag, 17. August 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichUrlaub - Alles inklusive? Unterwegs in SchottlandSommerzeit ist Urlaubszeit. Auch Andrea Ruf-Brieger freut sich aufihren Urlaub in Schottland. Andrea ist querschnittsgelähmt. Sie istgespannt, wie barrierefrei der raue Norden der Insel ist. Zusammenmit ihrer Reise-Assistentin Katja Tremel erkundet sie zunächstEdinburgh, die Hauptstadt Schottlands. Danach zieht es sie in dieNatur und aufs Land. Dabei immer im Blick: die Barrierefreiheit ihrerAusflugsziele. Kommt sie wirklich überall hin?2009 hat Großbritannien die UN-Behindertenrechtskonventionratifiziert. Seitdem setzt das Land Stück für Stück vieleInklusionsvorhaben um. Die Sommer-Reportagen von "Menschen - dasMagazin" wollen Vergleiche ziehen. Wie barrierefrei erleben Menschenmit Behinderung aus Deutschland das europäische Ausland?Samstag, 17. August 2019, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherKampf gegen Plastikmülllawine - Was tun gegen Kaffeebecher und Co.?Bedrohtes Land im Meer - Halligen rüsten sich für KlimawandelAfD-Kampagne empört Bürgerrechtler - Wahlkampf mit der WendeÄrger wegen überfüllter Rastplätze - Kein Platz für LKWHammer der Woche - Unsanierbares Finanzamt in BielefeldSonntag, 18. August 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhSehnsucht nach der heilen WeltDer nahende 1. September 2019 ist ein Gedenktag: Der Beginn desZweiten Weltkrieges liegt genau 80 Jahre zurück. Ein Krieg, derFolgen hat - bis heute. Hinzu kommt: Viele Heranwachsende haben Angstvor einer ungewissen Zukunft. Auch deshalb sind viele Menschengeprägt von einer tiefen Sehnsucht nach einer heilen Welt. "sonntags"berichtet über eine Druckerei, die solche Sehnsuchtsbilderproduziert.Die Sendung stellt außerdem Menschen vor, die den Krieg noch erlebthaben, und berichtet über 20-Jährige, die Gräber von Kriegsopfernpflegen. Die Sehnsucht nach einer besseren Welt - sie hat vieleGesichter.Sonntag, 17. August 2019, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeDas größte Sommer-Open-Air-Festival am Sonntagvormittag istunumstritten der "ZDF-Fernsehgarten". Woodstock meets Wacken, und derFernsehgarten feiert mit. Unterwasser-Küsse, Luke Mockridge und dasMusical Woodstock sorgen zusätzlich für beste Laune. Diemusikalischen Gäste sind Feuerherz, Laura Wilde, Sonia Liebing,Brenner, Hot Chocolate, Double Crush Syndrome, Doro Pesch und andere.Sonntag, 18. August 2019, 17.50 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFußball-Bundesliga: Nachspiel - Rückblick auf den 1. SpieltagFußball-Story - Aktuelle ReportageBasketball: Supercup - Zusammenfassung Deutschland - PolenReiten - Isabell Werth im PorträtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell