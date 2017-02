ZDF-Produktionen beim Deutschen Fernsehpreis erfolgreich / Preisgala am Donnerstagabend in der Düsseldorfer Rheinterrasse (FOTO)

Mainz (ots) -Mit Preisen in zahlreichen Kategorien wurde das ZDF beim 18.Deutschen Fernsehpreis am Donnerstag, 2. Februar 2017, ausgezeichnet.ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Das ZDF hat Preise in ganzunterschiedlichen Kategorien gewonnen: ein Beleg dafür, dass wir gutaufgestellt und in jeder Hinsicht ein Vollprogramm sind, das allenInteressen unserer Zuschauer gerecht wird."Zum zweiten Mal in Folge war das "NEOMAGAZIN ROYALE" (ZDFneo /btf) mit Jan Böhmermann beim Deutschen Fernsehpreis erfolgreich undwurde als "Beste Unterhaltung Late Night" ausgezeichnet. Für dieRedaktion verantwortlich zeichnen Tim Engelmann, Nicole Sprenger undLivia Reidt.Als "Bester Fernsehfilm" wurde "Familienfest" (ZDF / UFA Fiction)geehrt, für dessen Regisseur Lars Kraume es auch noch einenFernsehpreis für die "Beste Regie" gab. Die verantwortlicheRedakteurin im ZDF ist Caroline von Senden.Sonja Gerhardt nahm den Preis als "Beste Schauspielerin" unteranderen für "Ku'damm 56" (ZDF/UFA Fiction) entgegen. Die Autorin desZDF-Mehrteilers, Annette Hess, wurde dafür in der Kategorie "BestesBuch" geehrt. Redaktionell im ZDF wurde der Mehrteiler von HeikeHempel, Bastian Wagner und Anna Boßlet verantwortet.Die "auslandsjournal"-Reportage "Das Schicksal der Kinder vonAleppo - Neue Heimat Deutschland" von Marcel Mettensiefen erhielt denPreis in der Kategorie "Beste Dokumentation/Reportage". Für dieRedaktion zeichneten Markus Wenniges, Diana Zimmermann und FredericUlferts verantwortlich.Darüber hinaus vergaben die Stifter den Ehrenpreis des DeutschenFernsehpreises an die Schauspielerin Senta Berger.Die Highlights der Preisverleihung, die in der DüsseldorferRheinterrasse von Barbara Schöneberger moderiert wurde, hat das ZDFnoch am selben Abend in einer "Leute heute Spezial"-Ausgabe gesendet.Der Deutsche Fernsehpreis wird gestiftet von ARD, RTL, SAT.1 unddem ZDF, das in diesem Jahr die Federführung und damit auch dieAusrichtung des Preises übernommen hatte.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Peter Gruhne, Telefon: 06131 - 70-12121;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/fernsehpreisPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell