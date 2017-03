Mainz (ots) -Seit vier Jahrzehnten misst das ZDF-"Politbarometer" regelmäßigdie Einstellungen der bundesdeutschen Bevölkerung zu den aktuellenpolitischen Themen, zu den Parteien und deren Spitzenpolitikern. ImMärz 1977 startete die Forschungsgruppe Wahlen die Befragungenexklusiv für das ZDF, am 17. März gab es darüber erste Informationenim ZDF-Programm. Die erste eigenständige Ausgabe des"Politbarometers" war am 29. April 1977 im ZDF zu sehen.ZDF-Politikchef Matthias Fornoff, der seit Juli 2014 das"Politbarometer" am Freitagabend im Anschluss an das "heute-journal"präsentiert, sagt: "Das 'Politbarometer' informiert seit 40 Jahrenverlässlich über Meinungen und Ansichten in der Bevölkerung zurpolitischen Situation in Deutschland. Der erfolgreiche 'Jubilar' istnun im aktuellen Super-Wahljahr 2017 erneut umfassend gefordert, dieStimmungen in den Ländern und im Bund treffend zu erfassen."Im Laufe der 40 Jahre hat sich der Rhythmus des "Politbarometers"erhöht: Seit Januar 2002 befragt die Forschungsgruppe Wahlen allezwei bis drei Wochen die Bevölkerung für diePolitzahlen-"Institution" im deutschen Fernsehen. Aktuelle Fragengehören genauso dazu wie immer wiederkehrende Fragestellungen, dieLangzeitanalysen hinsichtlich der Veränderungen im politischenStimmungsbild ermöglichen. Damit die Umfrageergebnisse so aktuell wiemöglich sind, werden die Daten jeweils dienstags bis donnerstagserhoben und das "Politbarometer" am Freitag im ZDF gesendet. Für dieUmfragen werden in einem ersten Schritt die Haushalte zufälligausgewählt. Innerhalb der Haushalte entscheidet ein weiteresZufallsmerkmal über die zu befragende Zielperson: Befragt wird, werals letztes Geburtstag hatte. Insgesamt werden für jedes"Politbarometer" rund 1250 Telefoninterviews unter Wahlberechtigtengeführt, darin rund vierzig Fragen gestellt, teilweise mit, teilweiseohne Antwortvorgaben.Das nächste "Politbarometer" präsentiert Matthias Fornoff amFreitag, 10. März 2017, 22.23 Uhr, im ZDF. Und auch für dieZDF-Wahlsendungen liefert die Forschungsgruppe Wahlen sämtlichePrognosen und Analysen - erneut zu sehen am Sonntag, 26. März 2017,17.45 Uhr, in der ZDF-Live-Berichterstattung von der Landtagswahl imSaarland.https://presseportal.zdf.de/pm/drei-landtagswahlen-live-im-zdf/http://politbarometer.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/politbarometerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell