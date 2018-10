ZDF-Politbarometer sieht Grüne auch in Hessen im Höhenflug

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Das ZDF-Politbarometer sieht die Grünen anderthalb Wochen vor der Landtagswahl auch in Hessen im Höhenflug. In der Sonntagsfrage der Forschungsgruppe Wahlen kommen die Grünen auf 22 Prozent. Das sind ganze sieben Prozent mehr als beim letzten ZDF-Politbarometer zur Hessen-Wahl vom September.

Die CDU kommt dagegen nur noch auf 26 Prozent (minus sechs), die SPD auf 20 Prozent (minus fünf). Die Linke erreicht weiterhin acht Prozent, die FDP ebenfalls acht Prozent (plus zwei) und die AfD zwölf Prozent (plus eins). Sonstige Parteien kommen auf vier Prozent (plus eins). Von den politisch denkbaren Bündnissen kommen lediglich eine Regierung aus CDU, Grünen und FDP oder eine aus SPD, Grünen und Linken auf eine sichere Mehrheit im Landtag. Bei Rot-Rot-Grün hätten dann aber möglicherweise die Grünen und nicht die SPD Anspruch auf den Posten des Ministerpräsidenten. Rechnerisch möglich wäre auch eine Koalition aus Grünen, SPD und FDP. Eine Regierung aus CDU und SPD hätte keine Mehrheit. Auch die amtierende Regierung aus CDU und Grünen stünde auf der Kippe. Bei der letzten Landtagswahl 2013 war die CDU noch auf 38,3 Prozent gekommen, die SPD auf 30,7 Prozent, die Grünen auf 11,1 Prozent, die Linke auf 5,2 Prozent, die FDP auf 5,0 Prozent, die AfD auf 4,1 Prozent und die anderen Parteien zusammen auf 5,6 Prozent. Die Umfrage wurde von der Forschungsgruppe Wahlen in der Zeit vom 15. bis 17. Oktober unter 1.035 Wahlberechtigten in Hessen telefonisch erhoben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur