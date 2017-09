ZDF-Politbarometer September I 2017 / Mehrheit gegen Aus für Autos mit Verbrennungsmotor ab 2030 / K-Frage: Vorsprung Merkel vor Schulz vergrößert sich (FOTO)

Mainz (ots) -Die Zukunft des Verbrennungsmotors ist ein großes Streitthema derletzten Wochen. Die Forderung, dass ab 2030 keine Autos mitVerbrennungsmotor mehr neu zugelassen werden sollen, lehnt eineMehrheit von 59 Prozent ab. Knapp ein Drittel (31 Prozent) sprichtsich dafür aus (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils"weiß nicht"). Eine klare Unterstützung für das Aus von Diesel undBenzinern gibt es nur bei den Anhängern der Grünen (63 Prozent), dieAnhänger der Linke sind gespalten (dafür: 47 Prozent, dagegen: 50Prozent), die Anhänger aller anderen Parteien sind mehrheitlichdagegen.Interesse am WahlkampfGut drei Wochen vor der Bundestagswahl geben 44 Prozent und damitetwas mehr als vor vier Jahren (37 Prozent) an, sich sehr stark oderstark für den Wahlkampf zu interessieren, 55 Prozent (vor vierJahren: 62 Prozent) bekunden wenig oder gar kein Interesse daran. 56Prozent finden den Wahlkampf, so wie er zurzeit geführt wird, eherlangweilig. Für 34 Prozent ist dies nicht der Fall.ProjektionIn der Politbarometer-Projektion liegt die Union weiterhin sehrdeutlich vor der SPD: Wenn am nächsten Sonntag wirklichBundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU unverändert auf 39 Prozent unddie SPD wie zuletzt auf 22 Prozent. Die Linke bliebe bei 9 Prozentund die Grünen bei 8 Prozent. Die FDP könnte mit 10 Prozent (plus 1)erneut zulegen und die AfD verschlechterte sich auf 8 Prozent (minus1). Die anderen Parteien zusammen erreichten 4 Prozent (unverändert).Damit gäbe es neben einer großen Koalition auch eine klare Mehrheitfür eine Regierung aus CDU/CSU, Grüne und FDP. Ganz knapp könnte esauch für Schwarz-Gelb reichen, nicht jedoch für Rot-Rot-Grün odereine Ampel aus SPD, Grüne und FDP.TOP TENAuf der Liste der nach Meinung der Befragten zehn wichtigstenPolitikerinnen und Politiker liegt Angela Merkel weiterhin auf Platzeins, mit einer Durchschnittsnote von 2,1 (hier und im FolgendenVergleichswert aus Aug. II: 1,7) auf der Skala von +5 bis -5 kann siesich deutlich verbessern. Auf Platz zwei folgt Wolfgang Schäuble mit1,9 (1,7), dann Sigmar Gabriel mit 1,4 (1,4) und Thomas de Maizièremit 0,9 (1,0). Danach kommen Christian Lindner mit 0,9 (0,9), CemÖzdemir mit 0,8 (0,6), Martin Schulz mit 0,7 (0,7) und Horst Seehofermit 0,6 (0,5). Am unteren Ende stehen Ursula von der Leyen mit 0,3(0,3) und Sahra Wagenknecht mit minus 0,3 (minus 0,3).Lieber als Kanzler/inNach einer kleinen Annäherung letzte Woche vergrößert sich bei derK-Frage der Abstand zwischen Angela Merkel und ihrem Herausfordererjetzt wieder. 57 Prozent (Aug. II: 55 Prozent) hätten lieber AngelaMerkel weiterhin als Bundeskanzlerin, 28 Prozent (Aug. II: 34Prozent) sprechen sich für Martin Schulz aus. Dabei hat Merkel dieeigenen Reihen (97 Prozent) geschlossen hinter sich, bei Schulz fälltdie Unterstützung durch die SPD-Anhänger (75 Prozent) etwas geringeraus.Kanzlerkandidaten-ProfilAngela Merkel wird sowohl beim Eigenschafts- als auch beimKompetenzvergleich fast durchgängig besser bewertet als MartinSchulz. So halten 38 Prozent Merkel für glaubwürdiger und 11 ProzentSchulz, 44 Prozent sehen keinen großen Unterschied zwischen denbeiden. Sympathischer finden 42 Prozent Merkel und 19 Prozent Schulz(kein großer Unterschied: 34 Prozent). Größeren Sachverstandbescheinigen 49 Prozent Merkel und nur 7 Prozent Schulz (kein großerUnterschied: 33 Prozent). Beim Thema soziale Gerechtigkeit liegt derSPD-Herausforderer mit 33 Prozent vor Merkel, auf die 22 Prozentsetzen, 36 Prozent können hier keinen Unterschied zwischen beidenausmachen. Den größten Kompetenzvorsprung hat die Amtsinhaberin, wennes darum geht, wer Deutschland besser durch die weltweit unsicherenZeiten führen kann. 60 Prozent trauen das eher Merkel zu, lediglich 8Prozent Schulz (kein großer Unterschied: 24 Prozent).TV-DuellAm kommenden Sonntag findet das TV-Duell der Kanzlerkandidatenstatt. 33 Prozent erwarten, dass Angela Merkel, und 10 Prozent, dassMartin Schulz sich besser schlagen wird. Von einem Unentschiedengehen 46 Prozent aus. Vor vier Jahren setzten in der Woche vor demDuell 30 Prozent auf Angela Merkel und 15 Prozent auf den damaligenSPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück (kein Unterschied: 46 Prozent).Brexit-VerhandlungenZwei Drittel der Deutschen (66 Prozent) glauben, dass der AustrittGroßbritanniens für die EU negative Folgen haben wird, nur 20 Prozentsehen darin langfristig etwas Positives. Noch größer ist jedoch mit82 Prozent der Anteil derer, die für Großbritannien mit negativenKonsequenzen rechnen, nur 9 Prozent sind der Meinung, dass der Brexitsich für das Land letztlich positiv auswirken wird.Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der MannheimerForschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in derZeit vom 29. bis 31. August 2017 bei 1309 zufällig ausgewähltenWahlberechtigten telefonisch erhoben. Dabei werden sowohl Festnetz-als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung istrepräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/- zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU: 42 Prozent, SPD: 22 Prozent, Linke: 9 Prozent, Grüne: 9 Prozent, FDP: 11 Prozent, AfD: 6 Prozent. Das nächste Politbarometer sendet das ZDF am Freitag, 8. September 2017. Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauen Frageformulierungen auf www.forschungsgruppe.de.