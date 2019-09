ZDF-Politbarometer: SPD legt zu

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD kann in der aktuellen "Sonntagsfrage" des ZDF-Politbarometers zulegen. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD laut der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen auf 15 Prozent und damit zwei Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage. Die Union kommt unverändert auf 28 Prozent.

Die AfD erreicht 13 Prozent (unverändert), die FDP sechs Prozent (-ein Prozentpunkt), die Linke sieben Prozent (unverändert) und die Grünen kommen auf 24 Prozent (-ein Prozentpunkt). Die anderen Parteien zusammen liegen bei unverändert sieben Prozent. In einer weiteren Frage sollten die Bürger ihre Meinung über die zukünftige Ausrichtung der SPD äußern. Dass in Zukunft linke Positionen in der SPD eine größere Rolle spielen sollen, meinen 44 Prozent aller Befragten und 45 Prozent der SPD-Anhänger. Keine größeren Änderungen wollen 25 Prozent beziehungsweise 32 Prozent. Dass weniger linke Positionen den Kurs der SPD prägen, wünschen sich 21 Prozent in der Gesamtheit und 16 Prozent in der SPD-Anhängerschaft. Während 50 Prozent aller Befragten glauben, dass es für die SPD am besten wäre, wenn sie jetzt in die Opposition ginge, sehen das nur 45 Prozent der SPD-Anhänger so. Dort spricht sich eine knappe Mehrheit von 52 Prozent (alle: 42 Prozent) für einen Verbleib in der Koalition aus. Die Umfrage wurde von der Forschungsgruppe Wahlen in der Zeit vom 2. bis zum 4. September bei 1.270 Wahlberechtigten telefonisch erhoben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur